Podle něj se neštěstí u obce Milavče po tom, co strojvedoucí rychlíku z Mnichova projel červenou, zabránit nedalo. „Byla to souhra nešťastných okolností a to, co se stalo, je předmětem vyšetřování Drážní inspekce a policie,“ uvedl předseda.

Na trati Plzeň – Furth im Wald funguje v rámci traťového radiového systému takzvaná funkcionalita „generální stop“, kdy výpravčí může kombinací tlačítek na radiostanici vlak dálkově zastavit. „Pokud by hypoteticky osobní vlak teprve vyjížděl z Blížejova, ještě nedojel do zastávky Milavče a strojvedoucí rychlíku by projel na návěst Stůj na červenou ve výhybně Radonice, tak by výpravčí v Domažlicích měl třeba půl minuty nebo minutu na to, aby mohl zareagovat a dálkově všechny vlaky v obvodu svého vysílače zastavit. Protože ale pravděpodobně mezi okamžikem, kdy výpravčí zjistil, že rychlík projel na červenou, a samotnou čelní srážkou s osobním vlakem uplynulo pár vteřin, nebyl na reakci žádný prostor,“ vysvětlil Zazvonil.

Dodal také, že výpravčí se musí věnovat nejen dálkově řízené výhybně Radonice, ale musí rovněž sledovat dopravní provoz v Domažlicích a veškerý pohyb na železnici organizovat. „Z tohoto hlediska se srážce bohužel zabránit nedalo,“ poznamenal.

Náročné zaměstnání s nepravidelným pracovním režimem

Zazvonil nevyloučil, že strojvedoucí rychlíku mohl mít zdravotní problémy. „Více se bude vědět po pitvě. Pokud měl nějaké zdravotní komplikace nebo skrytou nemoc, reakce logicky nepřišla. Pokud se prokáže, že byl zdráv a žádný problém neměl, dá se jeho počínání vyčíst z černé skříňky, která je umístěná na lokomotivě,“ popsal předseda s tím, že ve skříňce jsou zaznamenána data o brzdění a jízdě. „Je to v časovém sledu a dá se prokázat, kdy zareagoval, kdy použil rychlobrzdu nebo klasické průběžné brzdění,“ doplnil.

Strojvedoucí jsou namátkově před jízdou testováni na alkohol a drogy a během jízdy každých patnáct vteřin kontrolováni tzv. tlačítkem bdělosti. „Na zareagování má pět nebo šest sekund. V kabině se rozezvoní akustický signál, aby tlačítko obsloužil. Pokud to neudělá, celá souprava se samočinně zastaví. Je to opatření v případě, že by například omdlel. Můžeme pouze spekulovat o tom, zda bylo tlačítko v rychlíku funkční,“ upozornil.

Zazvonil taktéž řekl, že práce strojvedoucího je velice náročná. Tito zaměstnanci mají nepravidelný pracovní režim. Nastupují v noci, brzy ráno či odpoledne, na pár hodin mají směnu přerušenou a pak dále pokračují ve výkonu například ranní nebo odpolední dopravní špičkou.

Úsek na železniční trati, kde se neštěstí událo, není příliš přehledný a je na něm mnoho oblouků. „Přehlednost je jiná, než když se jede po trati, na kterou strojvedoucí vidí několik kilometrů před sebe. Nicméně viditelnost návěstidel byla dobráa on znamení Stůj nemohl přehlédnout. Potvrdil to ve středu i generální inspektor,“ vylíčil.

160 let stará trať

Podle Zazvonila se v 19. století tratě stavěly a projektovaly tak, aby se ušetřilo co nejvíce nákladů. „Bylo důležité, aby se minimalizoval počet stoupání, takže oblouky nikomu nevadily. Šlo spíše o to, aby trať nebyla vedena ve velkém stoupání nebo klesání, což provoz velmi prodražovalo,“ zdůraznils tím, že trať z Furthu do Plzně pochází ze 60. let 19. století a je vedena až na výjimky v původní stopě. „Vyměnily se koleje, pražce, zabezpečovací zařízení, na dnešní provoz, co se rychlosti a bezpečnosti týče, by měla být zmodernizována podle nových parametrů,“ uzavřel.