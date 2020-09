Soutěž „Nejlepší kuchařka/kuchař roku 2020 ve společném stravování“ pořádá Asociace kuchařů a cukrářů České republiky. Je určena zejména kuchařům škol, domovů pro seniory a kuchařům v nemocnicích. Museli připravit pokrm, který lze dělat v množství, čase a s náklady odpovídajícími společnému stravování. Zadáním letošního ročníku bylo „česká klasika – chutně, zdravě, moderně“.

Kuchaři si mohli vybrat z šesti kategorií. „Tři kategorie byly přímo pro kuchaře ze škol. Mohl jsem se tak přihlásit jen do tří zbývajících. Zvolil jsem ale jen dvě – nejlepší pokrm pro seniory nad 70 let a nejlepší bezlepkový pokrm,“ uvedl Maxa.

SOUTĚŽIT NECHTĚL

Soutěžit ale vůbec neplánoval, dostal se tam kvůli počasí. „Já jsem původně účast nezamýšlel, ale koncem května za mnou přišel ředitel nemocnice, zda bych se nepřihlásil. To ovšem obnášelo, že jsem musel uvařit několik porcí konkrétního pokrmu dle zadání, vyfotit a pak s kompletním receptem poslat do soutěže, kde pokrmy hodnotila porota. Protože bylo pár dní do uzávěrky a v práci nebyl čas se tomu věnovat, tak jsem řediteli slíbil, že jídla do soutěže uvařím, když bude o víkendu pršet a budu mít čas. No a v neděli skutečně pršelo. Tak jsem uvařil a přihlásil se,“ vysvětlil šéfkuchař s tím, že pro něj bylo finále náročné, protože uspěl v obou kategoriích a musel tak vařit v jeden den dvakrát.

V bezlepkové kategorii vařil již zmiňovanou vepřovou kotletu a pro seniory nad 70 let připravil bramborové kucmochy se zelím z červené řepy a vepřové výpečky na česneku, za což získal čtvrté místo. Soutěžit chce dál i s dalšími kuchaři z týmu.