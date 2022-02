Varování od NP Šumava - V současné situaci důrazně nedoporučujeme vstup do lesních porostů ani hřebenové túry. V důsledku velmi silného větru je v terénu značné množství vyvrácených a popadaných stromů.

V důsledku vichřice došlo k popadání stromů a hrozí nebezpečí úrazu v Mercandinových sadech v Klatovech. Platí proto až do odvolání zákaz vstupu do parků a stejně tak do dalších parků ve městě, kde rovněž hrozí nebezpečí pádu stromů či větví.

Hasiči nabourali do stromu

V Karlových Varech v ulici Závodní, u krajské knihovny, havarovalo velitelské auto hasičů, které jelo k zásahu. Narazilo do stromu, který spadl přímo před něj. "Jednalo se o nehodu se zraněním, až do vyšetření nehody tak nemohli hasiči spadlý strom odstranit, nehoda provoz zcela uzavřela, což na frekventované silnici způsobuje velké dopravní komplikace i pro městskou hromadnou dopravu," doplnil mluvčí HZS KVK Martin Kasal.

Výstraha @CHMUCHMI se naplňuje. Od půlnoci do 7. hodiny ranní jsme zasahovali u 392 technických pomocí v souvislosti se silným větrem.



V převážné většině případů se jedná o odstranění spadlých stromů. Nejvíce událostí se týká kraje Plzeňského, Středočeského a Karlovarského. pic.twitter.com/rgTjUj1dHs — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) February 17, 2022

"Od půlnoci do sedmé ráno jsme měli 90 výjezdů na padlé stromy z toho 5 případů pádu stromu do elektrického vedení. Jednou jsme v Zářečí (Horažďovice) připevňovali poškozenou zastávku autobusu. V Klatovech - Břežanech spadla utržená plachta do el. vedení. A v Plzni na Doubravce jsme připevňovali utrženou plachtu billboardu. V této chvíli vyjíždíme do Horní Břízy, kde měl padnout strom na prázdné vozidlo," informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar s tím, že zranění hlášená nemá. V 8.36 doplnil, pro představu jak rychle počet výjezdů narůstá, že už jich bylo 177, v 9.11 204.

Přes západ Čech se přežene silný vítr, v nárazech přes sto kilometrů za hodinu

Jednotka z Horšovského Týna vyjížděla 17. února po půl druhé ráno na likvidaci spadlého stromu. do Horního Metelska.Postřekovské hasiče zaměstnal padlý strom přes komunikaci před sedmou ráno. Komunikace mezi Postřekovem a Díly byla neprůjezdná.

Silný vítr lámal stromy také na Konstantinolázeňsku. Popadaly v centru Konstantinových Lázní u vodní nádrže a na silnici mezi lázeňskou obcí a Okrouhlým Hradištěm.

Uzavřené silnice, polomy

Kvůli silnému větru momentálně uzavřené silnice: II/198 Přimda – Nová Ves, III/1978 Velké Dvorce – Kundratice, Dlouhý Újezd III/19853 – x III/19848. Ve všech případech velké množství polomů, bude těžit harvestor. Zprovoznění se zatím nedá odhadnout, místy je to nebezpečné. Uzavírky hlášeny PČR, k polomům vyjíždějí primárně hasiči.

Strom spadl na auto s řidičem

I do Karlovarského kraje v noci dorazila plnou silou vichřice Dudley, která páchá v regionu ohromné škody. První výjezd měli krajští hasiči už v půl třetí ráno, kdy ve Skalné spadl strom na vozovku. Do čtvrt na osm ráno hlásí hasiči 62 výjezdů. Na Chebsku dokonce spadl strom na auto s řidičem.

"V regionu je kvůli popadaným stromům mnoho silnic neprůjezdných. Nabádáme prosím proto řidiče, aby, pokud je to možné, raději vůbec nevyjížděli," informoval mluvčí hasičů Martin Kasal ráno v České televizi. Na mnoho místech jsou problémy s dodávkou elektřiny. Meteorologové navíc varují před zvýšenou hladinou vodních toků.V Božíčanech auto narazilo do spadlého stromu, v Potůčkách jsou popadané stromy na železnici. Silnice jsou neprůjezdné na území města Karlovy Vaty, na Bečovsku, v Krásné, v Šemnici, na Ašsku, v Kolové, na Chebsku v Hájích, v Podstrání, Nových Hamrech, Perninku, Kaceřově či Horním Slavkově. "Krátce před 7. hodinou ráno jsme kvůli výpadku elektrického proudu museli dovézt do Teplé elektrocentrálu k pacientce s kyslíkovým přístrojem," uvedl Kasal.