V Pavilonu skla v Klatovech měli návštěvníci o víkendu možnost načerpat vánoční atmosféru i nakoupit drobné originální dárky. Své výrobky tam představili nejen známí skláři. Byl tam i jeden nováček.

Tvůrci v Pavilonu skla v Klatovech. | Foto: Deník/Daniela Loudová

K vidění byly barevné hutně tvarované vázy, broušené a jinak zdobené nápojové sklo, ryté půllitry, drobné skleněné dekorace, sklenění andělé, vánoční ozdoby a nechyběly ani šperky. Své nejen vánočně laděné výrobky tam přijela ukázat také sklárna Liběnka z Hrádku u Sušice, která působí teprve krátce. „Naše sklárna Liběnka se jmenuje podle mé ženy. Fungujeme od letošního července. Jsme takový čerstvý vítr. Přivedla nás k tomu touha dělat své sklo, ztvárňovat své nápady. Chtěli jsme být také pány svého času. Chceme dělat vše, co se dá udělat ze skla. Inspiraci bereme všude kolem sebe, stačí mít otevřené oči,“ řekl majitel sklárny Tomáš Svoboda s tím, že do Klatov přijeli s předvánočním zbožím jako jsou andělé, lampičky a světýlka. „Ladili jsme to také trochu do secese, abychom sem zapadli,“ dodal Svoboda.