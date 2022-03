Podle mluvčí Plzeňského kraje Evy Mertlové fungují dnes v celém kraji adaptační skupiny pro děti do 18 let.

„V Plzni jich funguje celkem pět denně, a to od 7 do 16 hodin. Adaptační skupina pro děti 15+ i nadále funguje v SVČ Radovánek v Plzni. Děti se kromě výuky českého jazyka věnují s kariérovými poradci orientaci ve středoškolském vzdělávání a ti jim také pomáhají s výběrem budoucí školy. Napříč skupinami i školami je ke krizové intervenci připravena Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň a všechna její odloučená pracoviště," informuje Mertlová.

Na základě dotazníkového šetření z 86 škol a školských zařízení bylo přijato do mateřských škol 18 dětí, základní školy přijaly 411 žáků a střední školy 3 studenty. „Data bohužel nejsou zcela kompletní, tato budeme mít až po statistickém sběru MŠMT ke konci března," dodává Mertlová.

Podle zdrojů ministerstva je na území Plzeňského kraje 5 341 dětí ve věku 3-18 let. Z dat vyplývá, že do vzdělávání se zapojilo zhruba 15 procent z příchozích dětí ve věku 3-18 let.