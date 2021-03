Podle místopředsedy Sdružení učňovských zařízení ČR Františka Mihulky je nepředstavitelné, aby učeň z celkových tří let navštěvoval praxi rok a půl. „Odborný výcvik se distanční výukou nahradit nedá. Učni dovednosti získávají tak, že si je zkusí v dílně. Vést hodinu ve smyslu 'představte si, že' nemá význam. Ti kluci musí stát na pracovišti,“ vysvětlil Mihulka. Dodal, že roli hraje také bezpečnostní riziko.

„Děti přišly po deváté třídě, chodily v září a před Vánoci, a teď by měly postoupit do druhého ročníku? To je nemyslitelné. Nejen proto, že nic neumí, protože neměli možnost si to zkusit, ale i z bezpečnostního hlediska. Nemůžeme pustit učně k soustruhu, když s ním nikdy předtím nepracoval,“ upozornil Mihulka.

Deníku také řekl, že opakování rozhodně nelze nařídit plošně pro všechny školy, domnívá se ale, že pokud bude mít škola dostatečné kapacity, žákům by tuto možnost nabídnout měla. „Mám jistou obavu z toho, že na ně budou jinak poohlížet i potenciální zaměstnavatelé,“ uzavřel.

Ředitel plzeňského Středního odborného učiliště stavebního Miloslav Šteffek uvedl, že ško-la se chystá opakování učňům navrhnout. „Je to samozřejmě špatně, že učni přišli o značnou část praxe. Na druhou stranu jsme ale omezeni kapacitně,“ informoval s tím, že zatím neví, jakých oborů se bude opakování konkrétně týkat.

Pro opakování je rovněž ředitelka Střední odborné školy a středního odborného učiliště Horšovský Týn Miluše Fousová. „Nápad je to dobrý, ale zádrhel spatřuji v tom, že máme omezenou kapacitu jak učitelů, tak učeben. U učebních oborů je většinou 12 žáků a jeden učitel odborného výcviku. Jsou rozděleni na skupiny a není úplně jednoduché přibrat dalších 10 žáků,“ argumentovala Fousová.

Ředitelka Středního odborného učiliště Domažlice Zdeňka Buršíková věří, že letošní třeťáci závěrečné zkoušky zvládnou a do pracovního procesu se bez problému zapojí. „Záleží na tom, čím se budou dále zabývat a dle toho se dovzdělají. Problémem jsou teď prváci, kteří měli pouze měsíc ve škole, ti se s oborem nesžili, a tak se teoreticky učí něco, co prakticky nezažili,“ vylíčila Buršíková.