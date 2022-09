Petr Fornouz, ředitel Základní školy Josefa Hlávky v Přešticích, Deníku řekl, že cena obědů se od září zvedne o tři až čtyři koruny. Nejmladší žáci tak za jídlo zaplatí 30 korun, starší žáci 32 korun a nejstarší 34 korun, přičemž děti ze druhého stupně si mohou vybírat ze dvou jídel. „Rodičům jsme zdražení oznámili na konci minulého školního roku. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Nicméně počítáme s tím, že pokud by ceny nadále rapidně rostly, od ledna příštího roku bychom ceny ještě navýšili,“ uvedl Fornouz.

Na 21. základní škole na Slovanech v Plzni zdraží obědy od září o dvě koruny. Jídlo tak rodiče nejmladších dětí vyjde na 33 korun, starších 35 a nejstarších 37 korun. Stejně jako v Přešticích, i 21. ZŠ počítá s tím, že v případě potřeby od ledna 2023 cenu zvýší. „Veškeré náklady zhodnotíme v listopadu a dle toho se rozhodneme,“ informoval ředitel Martin Prokop.

Organizace Women for women zavedla projekt Obědy do škol. Je určený ženám nebo mužům s dětmi, jež se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokážou vlastními silami zvládnout, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. Manažerka organizace Jana Skopová sdělila, že rodin, které mají finanční problémy a žádají o pomoc, v letošním roce rapidně přibývá. „Mezi hlavní důvody stále patří dopady covidu, dále zvyšující se ceny potravin, služeb, energií a celkových nákladů na bydlení, vzrůstající inflace atd,“ vyjmenovala Skopová s tím, že školní obědy se postupně zdražují a na některých místech velmi citelně. „Průměrná cena oběda nám z 25 korun za oběd vzrostla o 8 korun. Problémy se začínají dotýkat i nižší střední třídy. Na podzim vše uvidíme v praxi a nebude to nijak optimistické, ba naopak,“ poznamenala.

Doplnila, že projekt minulý školní rok pomohl více jak 12,5 tisícům dětem ze základních škol po celé České republice, což je o tři tisíce víc než v minulém školním roce. „Příští školní rok čísla opět porostou, protože potřeba se bude zvyšovat,“ řekla. V Plzeňském kraji Women for women pomohla ve školním roce 2021/2022 444 dětem částkou téměř dva miliony korun.