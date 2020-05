Sociální demokraté začínají napříč stranami hledat podporu pro svůj plán vyměnit hejtmana. Ten současný Josef Bernard totiž oznámil odchod z ČSSD a nabídl svůj post k dispozici. Straníci ho však vyzvali, ať se vzdá i mandátu zastupitele Plzeňského kraje, a situaci tak vyřeší bez hlasování. „Mandátu se v žádném případě nevzdám,“ vzkázal ale Bernard.

Krajské ČSSD tak nezbývá nic jiného než sehnat pro jeho odvolání na červnovém zastupitelstvu dostatek hlasů. Nebude to však mít jednoduché. Krajská koalice má v zastupitelstvu těsnou většinu a vypadá to, že pro tento krok by všichni koaliční part-neři ruku nezvedli. „Pokud se hejtman mandátu nevzdá, očekáváme, že bod odvolání hejtmana bude zařazený na jednání zastupitelstva automaticky,“ stojí v zápise z porady vedení ČSSD v kraji.

Podle členky ČSSD a krajské radní pro zdravotnictví Mileny Stárkové je logické, aby Bernard mandát položil. „Získal ho jako jednička naší kandidátky. Nemyslím si, že pokud by hejtman přišel o mandát, ohrozilo by to chod kraje,“ okomentovala situaci Stárková.

Opak si ale myslí hejtmanův náměstek pro dopravu Pavel Čížek (Starostové a Patrioti), obává se, že taková změna by mohla hejtmanství destabilizovat. „Jednou jsme se dohodli na koalici a na čty-ři roky si vytyčili priority, které bychom měli dodržet. Je možné, že takový zásah by mohl koalici rozbourat. Návrh ČSSD nepodpoříme,“ uvedl Čížek. Jeho uskupení disponuje čtyřmi mandáty.

Podobný názor má náměstkyně hejtmana pro školství a cestovní ruch Ivana Bartošová (Koalice pro Plzeňský kraj). „Vyžádali jsme si setkání zástupců koaličních stran K8. Oficiální stanovisko zatím nemáme. Já osobně bych ale nebyla ráda, aby hejtman skládal mandát před volbami. Mám obavu, aby to nedestabilizovalo chod kraje,“ řekla náměstkyně.

Na setkání představitelů stran si chce počkat rovněž koaliční ODS. „Bezpochyby je to vážná situace, vše ale musíme probrat s ostatními zástupci koaličních stran, které vyzvu k setkání. Je proto namístě naše stanovisko nejprve oznámit jim,“ reagoval na dotaz Deníku krajský předseda ODS a primátor Plzně Martin Baxa.

Podle místopředsedy krajské opoziční TOP 09 a krajského zastupitele Richarda Piknera je situace kolem hejtmana především problémem ČSSD. „Odvolat hejt-mana pár měsíců před koncem mandátu považuji za nešťastné. Na druhou stranu je to pochopitelné, pokud se strana s hejtmanem názorově neshodne. O záležitosti budeme diskutovat, nicméně si myslím, že není správné, aby hejtman vedl kraj bez podpory koaliční většiny a zastupitelstva,“ sdělil Pikner.

Oficiální stanovisko ještě nezaujalo ani opoziční ANO. „Budeme o tom debatovat. Nicméně se domnívám, že tohle je problém koalice, kte-rý by si měla vyřešit,“ poznamenal krajský předseda ANO Roman Zarzycký. Jasno zatím nemají ani komunisté, ti sta-novisko zaujmou po setkání 4. června.