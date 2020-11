Skupina pomáhající při pátrání po seniorovi na Klatovsku neukončila svoji činnost po nalezení jeho těla. Naopak se její zakladatelka Veronika Sedláčková rozhodla pokračovat a pomáhat s pátráním i po dalších lidech. Nově se skupina na facebooku jmenuje poHni – aneb hledáme a pomáháme dál.

Pátrání po Zdeňkovi Hnízdovi v Hartmanicích. | Foto: Deník / Daniela Loudová

„Skupinu jsme se rozhodli nerušit, přijde nám to škoda, vzhledem k tomu, kolik lidí se snažilo pomáhat. Necháme skupinu pokračovat tak trochu i na počest pana Hnízda, z čehož je odvozen i její název. Chceme mít na jednom místě i seznam organizací, které pomáhají s hledáním pohřešovaných osob. Postupně každé organizací utvoříme ve skupině album, ve kterém o nich budou podrobnější informace, i to, jak je kontaktovat, ale i to jak takovou organizaci lze podpořit,“ uvedla Sedláčková.