„Ve čtvrtek a v pátek pršelo, takže bylo hřiště podmáčené, v sobotu trochu mrzlo. V neděli ráno jsme dostali hlášku od známého, který jel do práce, že hřiště je nějaké hnědé. Nikdo se k němu v tu dobu nedostal, až zhruba po druhé hodině odpoledne a zjistili jsme, že někdo si tam vybíjel svůj adrenalin tím, že driftoval po celém hřišti. Jsou tam koleje, vytrhaná tráva. Zavolali jsme ihned policii. Já jsem mezitím udělal fotky, abychom je měli, protože policie přijela až později, zasahovala jinde,“ uvedl sekretář TJ Sokol Kvasetice Václav Zahradník.

Bylo jim do breku, když spoušť viděli. Hned přemýšleli, co s tím udělají. Problém vidí i v tom, že neví, zda zvládnou hřiště dát do pořádku, než se bude moci začít hrát. Jinak by museli shánět jiné hřiště. „Bude to hodně práce, jedna strana je poničená méně, protože byla méně podmáčená, ale místy jsou koleje až 30 cm. Musíme sehnat někoho, kdo nám udělá odhad škody. Jsme malý klub, peněz příliš nemáme, bude nás to stát hodně práce. Bude se to muset stáhnout, dosít, zválcovat a podobně. Těžko se o tom mluví, je nám z toho smutno, protože třicet let jsme tam hráli, nyní se o to staráme,“ sdělil smutně sekretář.

Podezření na někoho konkrétního v tu chvíli neměli. Postupem času dostávali různé informace, ale vyšetřování je na policii. Je prý ale patrné, že to asi nebylo žádné velké auto, protože místy bylo vidět, jak dřelo vanou o sníh. „Policisté z obvodního oddělení v Plánici šetří uvedené protiprávní jednání,“ potvrdila klatovská policejní mluvčí Dana Ladmanová.