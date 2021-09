/FOTOGALERIE/ Předpremiéru filmu Karel, která se konala v sobotu v Amfiteátru Lochotín v Plzni, si nenechala ujít více než tisícovka fanoušků fenomenálního zpěváka Karla Gotta. Na slavnostním aktu v jeho rodném městě nechyběla Ivana Gottová a režisérka Olga Malířová Špátová.

| Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Režisérka považovala za symbolické, že se konala předpremiéra právě v Plzni. „Zde se Karel narodil, zde tak rád vystupoval. Vždy říkal moji Plzeňáci mi rozumí. Mám takový pocit, že by se radoval, kolik přišlo lidí. Určitě by tady vzpomínal, jak jezdil nedaleko za svou babičkou do Újezda u Svatého Kříže a tam začal v dětství malovat. Považuji to za velmi dojemné a silné, že se předpremiéra koná v Plzni a hlavně, že už konečně můžeme lidem film předat a potěšit, dát jim radost a nakopnout je v této těžké době pandemie,“ řekla Olga Malířová Špátová, která na spolupráci s Karlem Gottem velmi ráda vzpomíná.