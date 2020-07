„Ročně pořádáme po republice zhruba čtyřicet gastronomických akcí. Tady v Plzni jsme ale poprvé, chceme ukázat to nejlepší ze světového street foodu,“ řekl Deníku Štefan Oršoš, majitel firmy Food Event, která akci pořádala.

Vybírat bylo skutečně z čeho, stánky nabízely pestrou směsici jídel a pití. „Máme tu průřez indonéskou kuchyní. Základem ingrediencí jsou kokosové mléko, kokos, rýžová mouka. Máme to rozdělené, aby si na své přišli všichni. Indonésie je velmi rozsáhlá, my tu máme dva kuchaře. Jeden je hinduista z Bali, druhý je z křesťanského Sulawesi, takže lidé ochutnají co největší spektrum,“ uvedl Martin Novák ze stánku s indonéskou kuchyní. Tam byla největším lákadlem zeleninová placka bala-bala, které kromě koření dodávají speciální chuť ořechy dovážené z Indonésie.

Rušno bylo i u stánku s nigerijskou kuchyní. „Máme tu naše nigerijské rizoto, krevety, vařený banán se špenátem, fazolový guláš s africkým banánem, manioky a další. Čechy hodně lákají speciálně upravené krůtí žaludky a smažené hovězí maso na špejli,“ popsala Kate Chinyere Korova.

SLADKÉ LÍVANEČKY S MOUČNÝMI ČERVY

Hmyzí pochutiny nabízeli Petr Švingr a spol. z Broukey. „Vaříme tu jídla z larev potemníka brazilského a potemníka moučného. Děláme je na dva způsoby. Jeden je exotický, na kari, na kurkumě, s česnekem, druhý je pak určen těm, kteří mají rádi sladké. Jde o lívanečky s moučnými červy,“ řekl Deníku Švingr. S kolegy larvy usmrtil v horké vodě a pak hned putovaly na pánev. „Pracuje se s tím jako s obyčejným masem. Je to surovina jako každá jiná. Je to potravina budoucnosti. Lidé to chtějí zkoušet, zajímá je to, někdy ani nestíháme,“ uvedl Švingr. Ne všichni našli odvahu hmyz vyzkoušet. Mezi těmi, kdo neodolali, byl Martin z Chebu. „Dal jsem si velké červy se zeleninou. Je to moc dobré, chutná mi to. Už to znám, nejím červy poprvé,“ řekl Deníku.

Společnost Food Event se do Plzeňského Prazdroje letos vrátí ještě jednou, 17. října uspořádá husobraní. „Pokud budou akce úspěšné, chceme se do Plzně vracet. To bychom ale dělali tematicky různé akce, aby se stánky obměňovaly a lidé měli důvod se sem vracet,“ uzavřel Oršoš.