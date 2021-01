Nové opatření, které upravuje přijímačky na střední školy, vydalo v úterý 5. ledna ministerstvo školství. Letos se tak kvůli pandemii koronaviru mohou ředitelé středních škol rozhodnout, zda budou studenty přijímat na základě jednotné přijímací zkoušky (JPZ), kterou pořádá organizace Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), či na základě vlastní školní zkoušky nebo bez přijímacího řízení.

Někteří ředitelé škol v Plzeňském kraji u společných přijímaček zůstanou, jiní se navrátí ke svým vlastním.

Podle ředitelky Střední průmyslové školy elektrotechnické Naděždy Mauleové je pro uchazeče snazší složit jednotnou zkoušku od CERMATu. „Žáci jsou na JPZ připravováni už od září a přijde mi to spravedlivé. My jednotnou zkoušku zachováme,“ reagovala na dotaz Deníku Mauleová.

Rovněž ředitelka Integrované střední školy živnostenské Soňa Pokrupová se k JPZ přiklání. „Je to jednodušší. Navíc pokud se na obor přihlásí méně dětí, může si letos škola dát do přijímacích kritérií například to, že vykonání zkoušky odvolá a žáci budou přijati i bez ní,“ řekla ředitelka a dodala, že podmínky pro přijetí musí škola upravit nejpozději do 31. ledna.

Oproti tomu Gymnázium Františka Křižíka v Plzni se navrátí k vlastním přijímačkám, o úplném zrušení zkoušek škola neuvažuje. „Na čtyřleté gymnázium uspořádáme školní zkoušky z matematiky a českého jazyka. U deváťáků je samozřejmě zapotřebí si ověřit jejich znalosti,“ sdělila ředitelka gymnázia Šárka Chvalová.

Obavy z přijímacích zkoušek má matka deváťáka Miroslava S. z Plzně. Znepokojuje ji, že se syn učí pouze distančně a u zkoušek na jaře by tak nemusel obstát. „Myslím si, že školy by si proto měly přijímačky pořádat samy a současné situaci je přizpůsobit. V letošním školním roce strávil syn ve škole jen pár týdnů. Jsme rádi za distanční výuku, nicméně je nedostačující a syn se ve všech předmětech zhoršil. Vnímáme také to, že je demotivovaný. Myslím, že deváté třídy by měly dostat výjimku, aby se mohly ve škole připravit na zkoušky,“ posteskla si Plzeňanka.

Výjimku mají pouze víceletá gymnázia. Ta podle opatření vlády musejí JPZ zachovat.