První z případů se stal na severu Plzeňska. „Při řezání dřeva cirkulárkou se roztrhl kotouč a jeho velká část zasáhla muže do hrudníku. Měl obrovské štěstí, že to bylo přímo do velmi pevné hrudní kosti, která kus kovu zastavila,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Doplnila, že kdyby kotouč letěl jen trochu doleva či doprava, nemuselo být zranění „jen“ vážné, ale mohlo být fatálnější.