„Před 18 lety se hovořilo o ploše úložiště 195 ha pod zemí, dnes už je to 306 ha a bohužel se plocha stále zvětšuje, obzvlášť nyní, když vláda rozhodla o tom, že by mělo úložiště sloužit i pro rozšiřující se elektrárnu Dukovany,“ řekl starosta Chanovic Petr Klásek.

Včera se starostové sešli ve Velkém Boru, aby podepsali protestní dopis pro ministra Karla Havlíčka. „Vyjadřujeme velkou nespokojenost s jednáním jeho ministerstva. Nelíbí se nám, že nebyl přijatý žádný slibovaný zákon, který by narovnal práva obcí. Naše zaslané připomínky k němu nebyly akceptovány. Odvolává se na poradní panel expertů, který je pro nás pouze hra, protože je tam jen jeden ze zástupců měst a obcí,“ sdělil Klásek.

Do konce června by se měl zúžit počet obcí, kde by mělo být úložiště vybudováno, a to z devíti na čtyři.