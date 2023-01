Roklanská chata byla z popudu Klubu československých turistů (KČT) pro veřejnost otevřena roku 1937. Byla oblíbeným místem návštěv, ale po 2. světové válce se ocitla v zakázaném pohraničním pásmu a sloužila pohraničníkům. V roce 1991 ji dostal do péče nově vzniklý NP Šumava, který ji opravil. V posledních letech ale zakázal do lokality vstup kvůli ochraně přírody a vloni v létě vyšlo najevo, že je rozhodnut nechat chatu zdemolovat. „Postupem času se v dřevěných částech objektu rozšířila dřevomorka, která nebyla nijak sanována, a společně s neužíváním objektu se jeho stav stal stavebně kritický. Demolice je nevyhnutelná. Objekt je nebezpečný každému, kdo do něj vstoupí. A míra rizika každým rokem roste,“ řekl tehdy Deníku mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.