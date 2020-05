„Každý den jsem věnovala několik hodin přípravě, aby tu bylo co nejčistší prostředí a zákazníci se cítili v pohodě. Bohužel nebudou mít komfort jako vždy, byli zvyklí si tady dát kávu a nechat se hýčkat. Což teď nepůjde, i když nás to mrzí,“ říká klatovská kadeřnice Denisa Kolářová.

Náročná byla příprava na otevření, ale ještě náročnější bude samotná práce v nařízených ochranných pomůckách. „Na roušky už jsme si nějak zvykli, ale se štítem to bude ještě složitější. A to nejen kvůli horku při fénování, ale i zkreslení při střihu,“ obává se kadeřnice. Denně řeší objednávky zákazníků, kteří už se nemohou po dlouhé době dočkat úpravy účesu. „Objednávky řeším každý den, mám vyhrazený čas, kdy zákaznice obvolávám. Do toho každou chvíli někdo píše nebo volá mně, ale snažím se to řešit v klidu, když mám čas, abych byla příjemná. Snažím se vyhovět všem, ale je v tom trochu chaos,“ pokračuje.

Stejný scénář zažívají i ostatní kadeřnice. „Zákaznic je hodně, musíme ještě dodělávat resty, které od uzavření máme. Obvolávaly jsme je, navrhovaly termíny a další i volají samy. Také musíme mezi objednanými udělat větší pauzy, abychom stihly místa dezinfikovat a nebylo tady víc klientů najednou,“ popisuje kadeřnice Nikol Jungerová z Nýrska.

Jak vše bude vypadat si zatím neumí představit ani zákaznice. „Už se těším, až konečně budu upravená. Ale přiznám se, že vůbec netuším, jak tam vydržím sedět téměř dvě hodiny v roušce. A nezávidím to ani děvčatům kadeřnicím, bude to náročné,“ soucítí s kadeřnicemi Klatovanka Sabina Králová.

Vše potřebné pro otevření salonu už má připravené také Plzeňanka Martina Valentová. „Mám pláště, rukavice pro mě i pro klienty. Všem klientům jsem psala, aby měli druhou roušku, aby si ji mohli vyměnit, ale mám i náhradní, kdyby zapomněli. Dále dva štíty, dezinfekci, antibakteriální mýdlo, je toho hodně,“ říká s tím, že do všeho investovala zhruba šest tisíc korun.

Stříhání se štítem na obličeji podle ní nebude úplně snadné. „Když jsem si štít zkoušela, tak jsem ho po chvíli měla zamlžený. Ale zvládají to s ním lékaři, musíme to zvládnout i my,“ nedělá si Valentová zatím velké starosti. „Na druhou stranu to prý už někde zkoušeli a stříhali i ucha. Takže jsem si raději koupila také náplasti,“ směje se.

I ona počítá s tím, že nezvládne tolik zákazníků jako za normálního provozu. „Třeba během barvení, jsem se v době, kdy barva působí, mohla věnovat někomu jinému. Teď budu pracovat vždy jen na jednom klientovi či klientce a ještě se to natáhne o čtvrt hodinu potřebnou na dezinfekci a vyvětrání,“ dodává mladá kadeřnice.