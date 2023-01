Stotisícový dárek Monice zajistilo předplatné časopisu Překvapení. „A bylo to překvapení se vším všudy. Nejdřív jsem tomu ani nechtěla uvěřit, myslela jsem, že si někdo dělá legraci. Byla jsem před Vánoci nemocná, chvilku trvalo, než mi to došlo. Radost byla veliká, lepší vánoční dárek jsem dostat nemohla, bylo to takové pohlazení po duši,“ vzpomíná šťastná výherkyně na okamžiky, kdy se o výhře dozvěděla.