Jsou proti zrušení letiště, které by mělo ustoupit továrně Volkswagenu (VW) na baterie do elektromobilů, tzv. gigafactory. Letadla kvůli počasí dnes do Líní nepřilétla. Protest pilotů, sympatizantů a obyvatel okolních obcí svolal Český svaz letectví (ČsSL). Jde o největší akci odporu od dubna, odkdy se o stavbě gigafactory až za 120 miliard s 4000 zaměstnanci začalo mluvit, zjistila ČTK.

Vedle 2,5 kilometru dlouhé přistávací a vzletové plochy stálo přes 200 aut, která podle poznávacích značek přijela z různých koutů země. U hangárů byli příznivci klubů vojenské historie se svými vozidly a místní občané s transparenty, například Chceme zachovat klidný život v Nové Vsi! nebo Vládo, likvidujte různá smetiště, ne však toto letiště! Přijel i mistr světa v letecké akrobacii Petr Jirmus, který také rušení letiště odmítá.

Dnes na letišti v Líních proběhne protest pilotů…Zdroj: Twitter, repro Deník

"Jde o názorový mítink, pouze k problematice letiště, žádná politická agitka," řekl ČTK svolavatel a šéf ČsSL Václav Vašek. Letiště, podle pilotů páté nejvyužívanější v ČR, loni evidovalo 20.000 vnitrostátních i mezinárodních letů. Fungují tam letecké školy a záchranná služba.

Protestní mítink, při němž se vystřídalo 20 mluvčích, trval přes 1,5 hodiny. "Jsme tady proto, abychom hodili vidle této vládě do snahy zlikvidovat to, co nikomu nepřekáží, co může velmi dobře sloužit a co se rozhodla tato vláda v podezřele urychleném režimu srovnat se zemí," uvedl Vašek. Dodal, že protestní akce v Líních budou pokračovat. Na webu leteckého svazu a Flying Revue se podle něj nejpozději do konce týdne objeví výstup z dnešního setkání a to, co bude dál. "Hned teď dnešní akci vyhodnotíme," uvedl.

Právník Jindřich Rajchl, aktivista, politik, bývalý fotbalový funkcionář a předseda strany Právo Respekt Odbornost (PRO), řekl, že nikdo nevysvětlil, proč zrovna Líně. "Argument vlády, že to chce Volkswagen, mě neuspokojuje," řekl. Podle Rajchla má vláda hájit zájmy občanů, ale "jde na ruku Volkswagenu". Dodal, že se už hovoří o institutu vyvlastnění, který se má využívat výjimečně a jen ve veřejném zájmu.

Ekonom Josef Piňos z ČsSL uvedl, že je čím dál víc přesvědčený, že v Líních o žádnou "baterkárnu" nejde. "Hlavním ekonomickým záměrem je zlikvidovat to letiště," řekl. Podle něj i dalších mluvčích je likvidace vyčíslená na 7,5 miliardy Kč. "Kam to poteče? Kdo na tom bude profitovat?" uvedl. Dodal, že pokud něco platí na vládu a politiky, tak je to riziko obvinění z korupce. "Chtěl bych vyzvat všechny, ať to sledují. A postupně bude vyplývat na povrch, komu o co jde. Mluvme o tom a zveřejňujme to," řekl.

Pilot Jan Ježek uvedl, že podle informací z jednání podnikatelů v Hospodářské komoře se gigafactory plánuje na deset až 15 let. "Co tady bude potom? Převede se to na jinou továrnu nebo to zůstane ležet ladem?" řekl. Zhruba 500 pilotů, kteří na letišti v Líních působí, chtělo letos oslavit 70 let jeho existence, ale nemohli to udělat, protože veškerou energii věnují tomu, aby "zůstalo naživu". Letiště tu klidně těch dalších 70 let může být, řekl Ježek.

V hangárech na letišti je 70 letadel, které by se podle záměru vlády měly přemístit jinam. Zástupce leteckých škol z Líní Michal Švihla řekl, že s nimi nikdo nejednal o tom, kde a kdo by financoval hangár, který by musel být 30 metrů široký a půl kilometru dlouhý. "Fungující letiště může dál sloužit nám, armádě, Plzni a podnikatelům. Byly tady vychovány stovky pilotů," dodal.

Případná výstavba gigafactory má začít ve třetím čtvrtletí roku 2024 a továrna by mohla vyrábět v roce 2027. VW se má do konce roku rozhodnout, zda továrnu postaví v ČR, Polsku nebo v Maďarsku.