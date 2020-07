Tajemných a strašidelných míst najdeme na Klatovsku mnoho. Lidé mají při jejich návštěvě stísněné pocity, které jsou možná způsobené pověstmi, které se o daných místech vyprávějí, historií místa nebo na ně skutečně působí nějaká vnitřní síla.

Kostel sv. Máří Magdalény ve Velharticích. | Foto: Deník / Daniela Loudová

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALENY

Velmi známým tajemným místem na Klatovsku je hřbitov s kostelem sv. Máří Magdaleny ve Velharticích. Na štítu kostela se dodnes objevuje neznámá tvář. Teorií o ní je hned několik. Někdo tvrdí, že jde o hradní paní, tragicky zesnulou nedaleko odtud. Jiní tvrdí, že obličej patří dívce, která stále milovala svého milého, i když byl už mrtvý. „Od nepaměti se zde vypráví příběh, možná že již od dob Velké Moravy, respektive od dob prvního slovanského osídlení, kdy se na zdejším pohanském pohřebišti naši předci pokoušeli oživit mrtvého člověka. Z jakého důvodu, to nevíme, místo je v rohu nynějšího hřbitova. Karel Jaromír Erben se nechal tímto tajemným příběhem inspirovat a do své Kytice vložil hororovou baladu Svatební košile. Děj je všeobecně známý. Jedna milá toužila po svém milém, který byl dlouhý čas v cizině na vojně, a rouhala se při modlitbě k Panně Marii. Jednou v noci bylo její přání vyslyšeno a její milý k ní přišel a žádal po ní, aby s ním šla, že si ji vezme za ženu. Nevěděla, že již je mrtvý, tak šla. Až po cestě poznala, s kým jde. Na hřbitově mu utekla a schovala se do márnice. Po šílené noci plné hrůzy ji nakonec zachránilo pravé modlení,“ připomněl legendu Ivan Rubáš, který se zajímá o historii Klatovska.