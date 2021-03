„Se starosty městských obvodů jsme se shodli, že nebudeme dětská hřiště uzavírat,“ oznámil primátor Plzně Martin Baxa. „Při současných velkých omezeních chceme alespoň tento prostor poskytnout rodinám s dětmi k trávení volného času,“ uvedl Baxa s tím, že městské obvody zajistí, aby byla hřiště ošetřena a dezinfikována.

Hřiště nechala přístupná také města Sušice, Klatovy či Horažďovice. Vedení Horažďovic uvedlo, že si uvědomuje důležitost pohybu na čerstvém vzduchu a sluníčko a veřejnost tak požádalo, aby používala zdravý rozum. „Po-kud je na hřišti více osob, zvažte, zda není lepší vyhledat jiné,“ uvádí představitelé Horažďovic. Hřiště se tam budou dezinfikovat každý den od 7.15 do 8 hodin a od 12 do 12.45.

Všechna dětská hřiště na území města i jeho místních částí uzavřelo město Stříbro. „Po dlouhé diskusi jsme dětská hřiště uzavřeli. Mrzí nás to, ale je to preventivní opat-ření, ke kterému jsme přistoupili už loni,“ uvedl místostarosta Stříbra Karel Lukeš. Loni tento krok město podniklo, neboť se na dětských hřištích scházely skupiny větších dětí bez ochranných prostředků přes dýchací cesty. Stejně se rozhodli také v Domažlicích. Tamní dětská hřiště jsou uzavřená až do odvolání.

Z toho, že v Plzni zůstala hřiště otevřená, má radost maminka čtyřletého chlapce Miroslava Součková. „Co bych měla v Plzni s tak malým dítětem dělat. Pokud by však byl areál plný lidí, zvážila bych, zda tam setrváme,“ řekla Deníku Plzeňanka.