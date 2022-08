Pomníček s jejich jmény tu společnými silami vybudovaly Federace strojvůdců (FS), Cech strojvůdců a České dráhy. „Přišli jsme o dva kolegy, chtěli jsme uctít jejich památku, zdůraznit, že jsme je měli rádi. Strojvedoucí jsou lidé, kteří drží při sobě,“ sdělil Josef Dzáma, předseda domažlické odborové organizace FS s tím, že vzpomínka na zemřelé kolegy je pro něj hodně osobní. „Byli to i rodinní přátelé, a o to je to horší,“ dodal.