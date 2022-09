Zachovalé lidové domy, zříceninu hradu, zámek v barokním slohu či jeden z nejstarších kamenných mostů u nás můžete obdivovat v nejmenším městě v Česku, Rabštejně nad Střelou. Jistou zajímavostí je, že právě most vystavěný na zemské stezce z Chebu do Prahy v letech 1335 až 1340 posloužil jako kulisa pro natáčení klipu Personal Jesus skupiny Depeche Mode.

Zdroj: Youtube

Most je postaven z pískovcových kvádrů, má břidlicové i žulové části. Nad mostem v městečku je několik zachovalých a pěkných domů lidové architektury. Samotný most je oblíbeným objektem filmařů a zahrál si i v hudebním klipu skupiny Depeche Mode. Před více než deseti lety byli pro klip žádaní lidé se zanedbaným zevnějškem, tedy před kamery se postavili a ve videoklipu účinkovali i čeští bezdomovci, a to po boku amerických herců.

Návštěvníka městečka potěší malebné údolí říčky Střely a na skaliscích vystavěný klášter Servítů, zřícenina hradu Sychrov, celá řada sousoší a soch i dnešní regionální muzeum v těsné blízkosti informačního centra s názvem Café Četnická stanice.

Nedaleko je také několik bývalých břidlicových lomů, kde se těžila pokrývačská břidlice použitá nejen na západě Čech, ale také na hradě Karlštejně.