Plzeňská Techmania se potýká s vážnými problémy. Kvůli nedostatku financí a dopadům koronavirové pandemie přistoupilo její vedení k propouštění. A další výpovědi začali podávat sami zaměstnanci, kteří nebyli s vývojem instituce spokojeni. Situace zašla až tak daleko, že se Techmania od září otevře pouze na čtyři dny v týdnu.

Otázkou tak zůstává, zda se zařízení podaří z krize dostat. Podle informací Deníku bylo zrušeno celé marketingové oddělení, výpověď dostali také technici, kteří měli na starost údržbu exponátů, a další, pro rozvoj Techmanie klíčoví lidé. „Mám strach o její budoucnost a hlavně o dopad na návštěvníky. Mnoho zaměstnanců odešlo samo, včetně pedagogů, protože nebyli spokojeni s vedením. Techmania se už dále nerozvíjí, a přestává tak plnit svou funkci,“ řekl Deníku bývalý zaměstnanec s tím, že ředitel za odcházející náhrady nehledá.

Že se Techmania potýká s existenčními problémy, připustil i její ředitel Vlastimil Volák. „Na letošní rok jsme dostali méně prostředků než v předchozích letech a pak nás zasáhla koronavirová krize a s ní spojená opatření. Neměli jsme žádné příjmy a museli sáhnout do mezd. Propustili jsme tedy i lidi, kteří vyvíjejí vzdělávací programy, a nechali zaměstnance, kteří zajistí pro návštěvníky běžný provoz,“ vysvětlil Volák a dodal, že má o fungování Techmanie obavy.

„Vše bude záležet na tom, zda se nám podaří získat podporu jako v předchozích letech, a samozřejmě na návštěvnosti. Už teď je ale jasné, že lidé budou chodit méně, a předpokládáme proto, že do konce roku to pro nás bude znamenat poloviční příjmy, než jsme plánovali. A to je obrovský zásah,“ uvedl ředitel.

Od prvního září bude tedy Techmania otevřena pouze od čtvrtka do neděle. „Školy s největší pravděpodobností velký zájem neprojeví, nechodily v červnu a na podzim bude situace podobná, a tak jsme se rozhodli postavit jen jednu směnu. Pokud se ale objedná celá škola, jsme schopni otevřít i v jiné dny,“ uvedl Volák.

Podle Voláka vznikne ve dnech, kdy bude zavřeno, prostor pro zlepšování obsahu. „Volné dny budeme moci využít pro obnovu některých expozic,“ uzavřel.

Techmania byla v minulých letech podporována hlavně dotacemi od města Plzně a od Plzeňského kraje. Kraj už ale s dalším navýšením příspěvků nepočítá. „Už jsme uvolnili 14 milionů korun, další vůle Techmanii přidat už není. Teď se kvůli krizi zavádějí hlavně úsporná opatření. Mě osobně to mrzí, protože Techmania je důležitý aktér pro neformální vzdělávání,“ reagovala krajská náměstkyně hejtmana pro školství Ivana Bartošová.