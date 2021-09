Čtvrteční antigenní testování odhalilo na škole tři pozitivní. Následné PCR testy měly stejný výsledek. Protože každý žák je z jiné třídy, musely všechny tři skupiny, což je téměř 90 dětí, opustit učebny a poté přejít do karantény. Teď je čeká stejný postup, absolvují PCR test. „Za rizikový kontakt považujeme, když spolu lidé jsou alespoň patnáct minut v jedné místnosti. V tomto případě se tedy možnost přenosu nákazy týká všech žáků, protože ve třídě nemusejí nosit roušky,“ uvedla z plzeňské krajské hygieny Petra Langová.

Na PCR testy zamíří školáci až příští týden. „I kdyby se u nich koronavirus neobjevil, musejí dodržet povinnou čtrnáctidenní karanténu,“ zdůraznila Langová. Podle ředitele Rybára přešly všechny tři třídy na distanční výuku. „Je to komplikovaná situace. Kantoři jednu hodinu učí na dálku, druhou klasicky,“ dodal. Mimochodem pedagogové do karantény nemusejí, protože mají dokončené plné očkování. „Pokud by se u nich vyskytly zdravotní komplikace, nepůjdou do zaměstnání a kontaktují svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu,“ nastínila Langová, jež vede odbor hygieny dětí a mladistvých.

Jeden pozitivní záchyt se na škole objevil už v pondělí ráno. PCR test u dítěte nákazu potvrdil, ale jeho spolužáci do karantény nemuseli. „Řídíme se závaznými pokyny. Žáci spolu strávili krátkou chvíli, a tak stačily opakované antigenní testy, které absolvovali ve čtvrtek a jež byly negativní,“ vysvětlil ředitel.

Po prvním kole testování byli ve školách Plzeňského kraje tři pozitivní, po druhém se počet zvedl na osm. „Třetí část ještě nemáme kompletně uzavřenou," konstatovala Langová.