Další ženu pak pohrůžkami donutil podpis pod tímto dokumentem veřejně odvolat. Za zneužití pravomoci úřední osoby mu hrozí až deset let vězení.

V. H. byl služebně zařazený na funkci referenta na Správě StB Plzeň. Podle obžaloby, s níž se Deník seznámil, se aktivně zapojil do akce ASANACE, kterou inicioval někdejší ministr vnitra Jaromír Obzina a jež cílila proti signatářům Charty 77. Někteří z nich měli být šikanou přiměni k odchodu z tehdejší ČSSR.

V. H. konkrétně měl vypracovat na jednu ze signatářek Charty 77 zprávu, v níž napsal, že je aktivní stoupenkyní undergroundového hnutí, schází se s představiteli undergroundu a Charty 77, od nichž získává závadové tiskoviny, které rozšiřuje mezi své přátele. A že je třeba zamezit v pokračování její závadné činnosti. Tato i další aktivity obžalovaného v období od září 1979 do dubna 1982 vedly k extrémnímu tlaku StB na disidentku. „Vzhledem k politickým postojům otce jsem nesměla studovat. Spřátelila jsem se s českým undergroundem a podepsala Chartu 77. Tím jsem na sebe obrátila pozornost StB. Ta se často objevovala u mě doma i na pracovišti, ve dne i v noci, a brala mě k výslechům, při nichž mi bylo vyhrožováno. Byl to extrémní psychický tlak. Když se mi narodila dcera, byla jsem vyzvána, abych vycestovala, jinak mi bude dítě odebráno a já půjdu do vězení,“ popsala disidentka, která tlaku podlehla a opustila ČSSR.

V. H. je obžalován i z toho, že v létě roku 1980 přiměl jinou ženu, aby veřejně odvolala svůj podpis pod Prohlášením Charty 77. Donutit ji měl pohrůžkou, že v případě neodvolání podpisu přijde její otec o práci a ona sama bude ve velmi nepříjemné pozornosti orgánů Veřejné bezpečnosti.

V. H. podle dostupných informací v přípravném řízení vinu nepopíral. U plzeňského soudu tak není vyloučeno uzavření dohody o vině a trestu, jež pro obžalovaného většinou znamená mírnější postih.

Obdobný soud běží i v Klatovech, kde jsou dva členové StB obžalováni z toho, že v rámci akce ASANACE přinutili na Klatovsku několik disidentů k vystěhování z republiky. Líčení se vleče již déle než rok, ale teď by již měl padnout rozsudek. I zde hrozí vysoké tresty. Již dříve uložené postihy po republice za akci ASANACE byly ale většinou jen podmíněné.