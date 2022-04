Podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Adama Kolouška dojde na dálnici D5 k částečné uzavírce už v pondělí 25. dubna od 11:00 do 11:10 hodin, a to v levém pásu dálnice ve směru na Prahu. „Provoz zde bude plynule zpomalen a následně zastaven. Ten samý den od 11:10 až do středy 27. dubna do 5:30 hodin se uzavře celá levá část tunelu, provoz bude veden v jeho pravé části,“ vysvětlil Koloušek.

Celá pravá část tunelu bude pak uzavřena ve středu 27. dubna od 5:45 hodin do čtvrtka 28. dubna do 14:00 hodin. „Provoz bude veden v levé části tunelu. Ve čtvrtek 28. dubna od 14:00 – 14:10 hodin bude uzavřen pravý pás dálnice ve směru na Rozvadov, provoz bude plynule zpomalen a následně zastaven,“ dodal mluvčí s tím, že k úplné uzavírce tunelu Valík dojde ve středu 27. dubna na 15 minut, a to v době od 5:30 do 5:45 hodin. Tato uzavírka není jediným omezením provozu na dálnici D5. Kvůli frézování hrbů, které se opakovaně tvořily na dálničním přivaděči u Kyšic, jenž využívají auta jedoucí od centra Plzně, jsou od 1. dubna do 25. dubna zcela uzavřeny nájezdy a výjezdy mimoúrovňové křižovatky Ejpovice.

„Provoz je veden po objízdné trase přes Ejpovice a Kyšice,“ upřesnil Koloušek. Druhou větší dálniční opravou v letošním roce pod taktovkou ŘSD bude podle Kolouška rekonstrukce povrchu vozovky mezi 136. a 144. kilometrem D5. „Jde o úsek mezi sjezdy Mlýnec a Svatá Kateřina na Tachovsku. Tato oprava je naplánovaná na červen až září 2022, přesný termín bude ještě upřesněn,“ vysvětlil mluvčí. V letních měsících má ŘSD na D5 v plánu ještě jednu opravu. „Pravděpodobně v červenci odstartuje oprava povrchu mezi tunelem Valík a Dobřany, konkrétně mezi 76,5. kilometrem a 84. kilometrem, opravovat se zde bude pravá i levá strana dálnice,“ dodal Koloušek. Zhruba 380 metrů dlouhý tunel Valík na dálnici D5, která zde tvoří obchvat Plzně, se nachází v katastru obce Štěnovice. Je tvořen dvěma tunelovými tubusy o šířce 11,5 metru a výšce 8,2 metru, které jsou umístěny těsně vedle sebe. Každá tunelová trouba má dva jízdní pruhy a jeden odstavný pruh. Stavbě tunelu předcházely mohutné protesty ekologů a obcí Štěnovice a Útušice. Zahájení stavby prvního tubusu nakonec odstartovalo po deseti letech sporů, a to v roce 2003. Celý tunel byl uveden do provozu 6. října 2006. Stavba vyšla na 1,5 miliardy korun.