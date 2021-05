Zájem lidí o zahraniční zájezdy roste. Majitelé cestovních kanceláří a agentur očekávají, že s nadcházejícím pondělním rozvolněním a otevřením cestovek se začnou zájezdy více prodávat. Lidé v současné době preferují dovolenkové destinace, které už zveřejnily, jaké podmínky v nich budou pro turisty platit.

Majitelka plzeňské cestovní agentury A-turist Jana Leflerová Deníku řekla, že zákazníci se už alespoň začali na nadcházející sezonu informovat. „Volají, chtějí informace. Říkají, že jakmile se otevřeme, tak přijdou. Jsem optimista a myslím si, že sezona se brzy rozjede,“ reagovala podnikatelka.

Leflerová se zároveň domnívá, že lidé v letošním roce nebudou kupovat zájezdy s velkým časovým předstihem. „Podmínky pro cestování a vstup do jednotlivých zemí se neustále mění. Klienti tak stále vyčkávají. Zájem určitě bude o lokality, kde jsou jasně dány podmínky pro vstup,“ uvedla majitelka agentury.

Individuální doprava

Oblíbenými stálicemi je pak podle ní Egypt, Bulharsko, Řecko či Chorvatsko. „Myslím si, že v případě Chorvatska to bude podobné jako loni, kdy se lidé kvůli obavám z nákazy nechtěli tísnit v autobusech a dávali přednost individuální dopravě a pobytu v apartmánech,“ upozornila Leflerová. Absolutně neprodejné jsou teď zájezdy do lázní. „Tam se může jen s očkováním. Jen s negativním testem se do lázní už nedostanete,“ uzavřela majitelka.

Taktéž majitel klatovské Cestovní agentury Jarošík Miloslav Jarošík sdělil, že momentálně registruje zvýšený zájem o koupi zájezdů. „Zatím lidé mailují, volají. Situace se snad zlepší, až otevřeme. Uvítal bych stejnou sezonu jako loni. Taková, jaká byla v roce 2019, ale už nebude,“ připomněl s tím, že klienty může do značné míry ovlivnit také nezbytné testování metodou PCR. „Není to levná záležitost a pro čtyřčlennou rodinu to znamená zaplatit hned o několik tisíc korun navíc. Do července se všichni zřejmě naočkovat nestihnou a tak budou lidé závislí na testech,“ upozornil.

I podle Jarošíka je největší zájem o destinace, které zveřejnily podmínky vstupu, tedy prozatím Egypt, Tunis a Řecko.

Kupují Řecko

Že bude Řecko letošním hitem, potvrdila také mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková. „Řecko je každoročně nejčastější destinací, kam naši klienti vyráží. V roce 2019 sem odjel každý pátý, loni dokonce každý třetí. Letošní prodeje first minute nabídek potvrzují, že bude tento trend pokračovat i letos. Zájezd do Řecka už si koupily tisíce klientů. Léto tady chce strávit 30 procent všech cestovatelů, kteří se na nás obracejí,“ vysvětlila Řezníčková.