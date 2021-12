Ještě před svátky došlo ke krádeži, symbolu Vánoc a novinky ve výzdobě v Chodové Plané, svítícího anděla. „Z kamerového záznamu je patrné, že někdo kolem anděla obchází, vypne elektriku a pak ho odnese do bílé dodávky,“ sdělil Deníku chodovoplánský starosta Luboš Hlačík. „Je to hrozné a nemám slov. Ukrást anděla od kostela v době adventu, jak tohle může někomu udělat pak radost?“ Pachatel svým jednáním způsobil škodu za téměř 20 000 korun. Městys následně pořídil anděla nového, který zdobí schody místního kostela.

Ukradli i Ježíška z jeslí

V centru Rokycan zloděj ukradl ze slaměného betlému ústřední postavu. Z kolébky v ohradě na Masarykově náměstí zmizel Ježíšek. V obyvatelích jednoho z nejmenších okresních měst České republiky se tak opět mísily pocity vzteku a beznaděje. Symbol svátků se totiž ztratil už loni, ale po pár dnech se na lůžko vrátil. "Podle mne to dělá jeden a ten samý člověk. je přesvědčen, že pokud minule uspěl, dokáže to i letos. jenže stejně je to trapné," připojila se k názorům na sociálních sítích Romana Hodinová.

Zničení andělé

Smutné ráno zažili také obyvatelé Železné Rudy, když v úterý (28. 12.) zjistili, že jim někdo v noci zničil nové anděly. Vandalové už zřejmě neznají mezí. "V noci nám bohužel někdo zničil naše krásné vánoční anděly. Peněžitá škoda je značná, takže věc bude samozřejmě řešit policie. Ale ještě horší je, že existují primitivní vandalové, kteří jsou schopni zničit něco tak krásného a kazit jiným vánoční pohodu. Je to k vzteku a k pláči," okomentoval řádění starosta Filip Smola.

Poničená tramvaj i řádění zloděje na zahradě

Loni vandal poničil dokonce plzeňskou vánoční tramvaj. „Vandalové opět v akci. Tentokrát se bohužel vyřádili na vánoční tramvaji, která musela být zhruba na 1,5 hodiny odstavena z důvodu fotodokumentace Policie,“ uvedly tehdy Plzeňské městské dopravní podniky.

Tři obce na Domažlicku navštívil před lety vandal, kradl a ničil vánoční výzdobu, sundával vánoční řetězy. Velkou škody způsobil v Hradišti mezi Kolovčí a Domažlicemi. Ze zahrady rodinného domu ukradl svítícího jelena a světelné řetězy. „Ukradl také světelný vánoční řetěz omotaný okolo okrasné túje na zahradě u domu a poškodil světelný řetěz, kterým měla obec ozdobený strom na návsi,“ tehdy uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.