Daria s kolegyní Kseniou Sydorenko momentálně v plzeňském bazénu připravují svěřenkyně na mistrovství světa, které se koná letos ve Spojených státech. V Plzni pobývají přes měsíc. „Ten den, kdy začala válka, jsem vstávala v šest ráno do práce, rodiče děvčat mi začali psát, že se ve městě střílí. Bydlím na okraji Charkova a tak jsem nic neslyšela. Nemohla jsem tomu uvěřit. Vzbudila jsem tedy manžela a maminku a vyrazili jsme nakoupit potraviny, na všechno ale byly ohromné fronty,“ vzpomíná sportovkyně.

Muž, který umlátil plzeňského taxikáře, byl dopaden v Rakousku, neměl respirátor

Daria s rodinou zůstali doma v Charkově, třetí den války ale Rusové na město začali shazovat bomby. „Byli jsme schovaní ve sklepě, ale byla to obrovská rána. Rozhodli jsme se, že utečeme,“ vyprávěla se slzami v očích žena. S manželem a synem počkali, až skončí zákaz vycházení, sbalili si věci a vyrazili na západ. Jeli autem na Dněpropetrovsk, pak přes Alexandrii. Na cestě jim pomáhali lidé, poskytli jim nocleh. Pokračovali přes město Vinica až do Lvova. „Ve Lvově je hodně draho, museli jsme si tam na tři týdny pronajmout byt. Místní využívají toho, že je na východě země špatná situace a na běžencích se snaží vydělat,“ poznamenala.

Pak se od maminky jedné ze svých svěřenkyň, která se pár týdnů před válkou s manželem odstěhovala za prací do Českých Budějovic. „Zazvonil mi telefon, na displeji se objevilo ukrajinské číslo. Zvedl jsem to a ptali se mi, zda bychom byli schopni se o plavkyně postarat. Samozřejmě, že jsem souhlasil,“ sdělil Tomáš Kotora, ředitel bazénu na Slovanech a předseda plaveckého klubu VŠ Slavia. Daria se pak dozvěděla o možnosti přemístit se do Čech a začala s rodiči domlouvat přesun dívek do Plzně. „Bylo třeba odvést děti na bezpečné místo a zachránit reprezentaci, tedy i sport jako takový,“ řekla Daria, která se synchronizovanému plavání věnuje od osmi let. To byl tento vodní sport na Ukrajině ještě v plenkách. Postupně se však Daria s ostatními děvčaty vypracovala a zúčastnila se mistrovství Evropy a několikrát také olympiády.

Kraj vyhlašuje kotlíkové dotace pro chudší rodiny

Darie se v Plzni líbí, pomoci od plzeňského plaveckého klubu si nesmírně váží. „Jsem vděčná, nikdo nám tolik nepomohl jako tady Tomáš (Kotora),“ říká s úsměvem. Pro mladé akvabely však není současná situace jednoduchá, některé pobyt v Plzni bez rodičů nesou těžce, stýská se jim. Daria připouští, že až válka skončí, chtěla by se do vlasti vrátit.