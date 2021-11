Zkuste nám stručné představit oba dokumenty. Co v nich diváci uvidí, čemu se věnují, jak náročné byly přípravy natáčení, shánění historických podkladů?

První dokument se jmenuje Exekuce a ve 37 minutách seznámí diváky se všemi popravenými, kteří stanuli 21 .června 1621 na pódiu Staroměstského náměstí. Kromě základních informací, kým odsouzení byli a jakou pozici vykonávali, jsme se zaměřili na přesný průběh popravy. Nutno zmínit, že 24 mužů bylo sťato a tři oběšeni. Druhý dokument nese název Pátrání a pro divácké oko je z mého pohledu dobrodružnější. Jeho cílem bylo hledání míst, kde mohly skončit lebky popravených. A nejen to. Hledali jsme i artefakty, které byly s popravou podružně spjaty, tedy popravčí meče Jana Mydláře, lebka Jáchyma Ondřeje Šlika anebo osudy popravčího kříže z pódia.

Jak početný tým se na natáčení podílel?

Na natáčení se podílel tříčlenný tým ve složení Libor Marek – autor scénáře, režie, moderátor. Pavel Kučera – kamera, střih a Andrea Huclová – hudba, čtené komentáře, výroba rekvizit. O kostýmy se postarala Blaženka Votápková z Klatov, která zároveň dělala i maskérku. Samozřejmě nejdůležitější bylo sehnat 27 lidí, kteří se nechají dobrovolně popravit a kata Mydláře, jež je zbaví života. Žádná legrace. Proto jsme oslovili spřátelené skupiny historického šermu Zlatý grál Tachov, Šermdivadlo Clatonia z Klatov, Páni z Mokřin a SHŠ Lammer Most. Všem ještě jednou děkuji za úžasnou spolupráci. Poděkování patří také městu Tachov, zámku Tachov a hlavně kastelánovi Pavlu Voltrovi.

Právě v Tachově a okolí se natáčela řada exteriérů. Na jakých místech a jakou úlohu tachovské exteriéry pro film sehrály?

Hlavní scény prvního dokumentu se natáčely u kostela Svaté Anny Samotřetí nad Pernolcem, kde jsme postavili černočerné zástěny. Dále jsme dovezli dřevěnou šibenici, trám na oběšení, špalek na useknutí ruky a především věrohodnou repliku popravčího kříže. Pomocnou ruku nám podalo Občanské sdružení Pernolec, zejména Pavel Ryba. Obyvatelé Tachova ve druhém dokumentu poznají hradební věž, interiéry místního zámku a také kostelní věž. Mimochodem v těchto místech nás čekalo vyvěšení uťatých hlav v železných koších. Smutná událost se původně odehrála v Praze na Mostecké věži, ale dvě věci nám natočení na místě činu zhatily. Vzdálenost, ale především zákaz cestování mezi okresy. Věřím, že si čtenáři na tuto těžkou dobu vzpomenou.

Takže i pandemie vám komplikovala natáčení. Točilo se ještě na nějakých místech regionu?

Další natáčecí den, tedy půlden, jsme strávili v Plané. Zdejší kostel Nanebevzetí Panny Marie ukrývá totiž hrobku, která původně patřila Šlikům. Jáchym Ondřej Šlik šel na popraviště jako první a podle jeho přání bylo tělo bez hlavy uloženo v Praze u Salvátora. Po několika letech Šlikovy ostatky zmizely a je docela možné, že byly posmrtně dopraveny do Plané. Jedná se pouze o domněnku, ale co když nejsme daleko od pravdy? Tepelský páter Passauer prý ostatky Šliků viděl na vlastní oči, včetně rakve se jménem Jáchym Ondřej Šlik…

Tak třeba by to mohlo být téma pro další dokument. S tématem 400 let od popravy už jste objel určitě kus republiky. S jakým ohlasem se pořad setkává a jak na něj reagují dospělí a jak školní mládež?

S přednáškou Staroměstská poprava 1621 aneb 400 let poté jsem zavítal do několika měst a reakce byly velice pozitivní. Po skončení dokumentů za mnou lidé chodí a říkají, že se nám to povedlo. Někteří dokonce dodávají „běhal nám mráz po zádech, když jsme viděli, co se tenkrát stalo“. Pro školní mládež jsem tento pořad zatím nenabízel, ale co není, může být. Pokud tento článek zaujal nějakého pana učitele, paní učitelku, není problém mi napsat nebo zavolat. Stejně tak se mohou ozvat i pořadatelé z obecních či městských úřadů, knihoven, MKS atd. Kontakt najdete na www.hradyplzenskehokraje.estranky.cz, nebo pište na: libor.marek72@seznam.cz . Odpovím všem.

Co pro vás osobně období, kterému se pořad věnuje, znamená?

První polovina 17. století mě už od dětství velice přitahovala. Rudolf II. a alchymisté, bitva na Bílé hoře, Staroměstská poprava. Poslednímu tématu jsem v minulosti věnoval hodně času a studoval veškeré dostupné knihy. Kromě smutných příběhů nám renesance zachovala i zajímavou módu. Včetně klobouků a okruží, jež nosívali nejen dospělí, ale i děti urozených lidí. Shodou okolností v této době vznikla i první kuchařka Bavora Rodovského z Hustířan. Doslova a do písmene se jmenovala Kuchařství, to jest knížka o rozličných krmích, kterak se užitečně s chutí strojiti mají. Pokud bychom v době renesance chtěli koupit kohouta pro svůj domácí chov, tak bychom museli oslovit souseda anebo obchodníka. Věřte nebo ne, ale ten kdo prodával kohouty byl „kokotář“.

Tak jako Kohouta příjmením mě tohle hodně zajímá, to si někdy popovídáme detailněji (smích). Připomeňte ještě, jaké dokumenty a seriály jste doposud vytvořil a co v nejbližší době chystáte dalšího?

Kromě dvoudílné minisérie Staroměstská poprava 1621 jsme letos dokončili pětiletou ságu s názvem Pověsti a záhady českých hradů, která se zastavila na pořadovém čísle 30. Od 21. listopadu se diváci na CS Mystery mohou těšit na čtyři nové díly. Během nedělních večerů si postupně projdeme hrady Lopata u Plzně, Hasištejn u Chomutova, Borotín u Tábora a Perštejn u Klášterce nad Ohří. Začátky budou ve 21.30 hodin. A jestli mohu, chtěl bych čtenářům popřát klidný zbytek roku a šťastné Vánoce. Pokud přijdete na úterní přednášku do Tachova 16. listopadu od 18 hodin, nebo v pátek 19. listopadu v 18 hodin do muzea v Kladrubech, tak podpoříte českou kulturu, která se nachází ve fázi hlubokého úpadku. Bez diváků nemohou vznikat české filmy. Bez potlesku nevíme, zdali se vám dokument líbil…