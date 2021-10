Když Šmudlina v roce 2005 začínala, stálo zde osm venkovních kotců, dvě stavební buňky a částečně oplocený výběh. Dnes má útulek jedenáct venkovních kotců, dva vnitřní, vytápěné, které slouží jako karanténa nebo nouzový prostor pro feny se štěňaty nebo psy po operacích. Venkovní prostor se uklízí třikrát denně, vnitřní podle potřeb, někdy ale i pětkrát za den. Personál, který se o zvířata stará, sem chodí ve svém volném čase. "Máme naštěstí silný tým pomocníků, kteří k nám léta bezplatně chodí a dělají vše, co je v jejich silách. Jsme tu pro naše svěřence vždy, ať je víkend, doba dovolených nebo Štědrý den," uvedla dále provozovatelka s tím, že útulek si vše hradí z vlastních prostředků - nájem, veškeré poplatky za energie, odpady, provozní náklady, vybavení, krmení, jízdné a veterinární péči.

Nejdříve se ale musí útulek rozšířit o nové místo pro psy. "Dlouhých dvanáct let jsem šetřila na pozemek, který sousedí se současným útulkem, který patří městu a my jsme celou dobu existence v nájmu. Našetřila jsem za pomoci veřejnosti na koupi pozemku, kvalitní oplocení, pár nových venkovních kotců. Teď nás čeká největší sousto - našetřit na budovu, kde budou další vnitřní kotce pro psy, přípravna krmení, sklad, sociální zařízení a ošetřovna."

Právě výběh pro slepice je jednou z hlavních částí současného rozšiřování útulku. "Proti nevhodnému chovu slepic v klecích bojujeme už několik let. Kromě toho, že informujeme lidi o tom, jak jsou zvířata chována a zneužívána za účelem produkce vajec, jsme zachránili už několik desítek slepic z klecí a kohoutů, kteří byli přebytkem chovu," uvedla Jägerová. Drůbež vzal útulek do vlastní péče, případně našel nového chovatele. "Časem vybudujeme i výběhy pro slepice, abychom je mohli mít přímo v útulku," doplnila provozovatelka.

Psí útulek U Šmudliny funguje v Tachově už 16 let. | Foto: Útulek U Šmudliny

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.