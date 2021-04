Majitelé čtyřnohých mazlíčků mohou svým pejskům venčení po Plzni trochu zpestřit. V Borském parku pro ně totiž minulý víkend vyrostla takzvaná Klackoknihovna.

Klackoknihovna v plzeňském Borském parku. | Foto: Deník/Veronika Zimová

"Abychom se s přítelkyní v době lockdownu, kdy nejde nic moc dělat, trochu zabavili, začali jsme vyrábět klackoknihovnu pro psy. Lidé dnes s pejsky stále častěji vyrážejí na procházky a různé výlety, takže nám to přišlo jako fajn nápad. S přítelkyní také hodně výletíme, založili jsme si proto na Instagramu stránku Míša a Míša Plzeň, kam nahráváme tipy na výlety a rady, co mohou v těchto dnech páry v Plzni a okolí dělat," říká iniciátor projektu, který si nepřál být jmenován. Klackoknihovnu doprovází prosba, aby lidé klacky po použití vraceli zpět do bedny.