Téměř polovina, tedy 500 tun kadaverů, byla již odvezena do kafilerie v Biřkově na Klatovsku. Informaci Deníku v pondělí potvrdil mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. „V sobotu k večeru se odvezlo přes 320 tun, v neděli asi 160 tun z celkových 1000 tun,“ upřesnil Vorlíček. Utracené nosnice se vynáší ze všech tří hal souběžně. Zatím ani jedna z nich není kompletně vyklizená. Odvezeny byly také více než 4 miliony vajec do asanačního podniku v Žichlínku na Orlickoústecku. Práce by mohly podle odhadu SVS trvat do konce tohoto týdne. Vyklízení hal totiž v posledních dnech zrychlilo. „Pokud by to šlo, tak jako dosud. Samozřejmě neumíme předvídat všechny okolnosti,“ poznamenal Vorlíček.