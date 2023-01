Z hal museli hasiči a zaměstnanci firmy vynášet drůbež, která hromadně hynula v důsledku nákazy, v týdnu to bylo denně přes 100 tun nosnic. Současně museli odchytávat živé slepice a vynášet je ven, kde byly utráceny oxidem uhličitým v kontejnerech. Na vynášení bylo denně nasazeno až kolem 130 lidí, rozdělených do 12 týmů, které se v průběhu dne střídaly.

V posledních dnech tempo práce zpomalilo, protože bylo třeba odchytat a vynosit ven všechny živé slepice. Snížil se i počet nasazených týmů. Za pátek se podařilo zlikvidovat asi 46 tun drůbeže. V sobotu a dnes to bylo Vorlíčka přibližně po 20 tunách. "Dnes kolem poledne vyklízení drůbeže skončilo," uvedl.

Hasičům z Plzeňského kraje pomáhali postupně jejich kolegové z Karlovarského a ze Středočeského kraje a ze záchranného útvaru.

Nákaza se v chovu potvrdila na konci prosince, nejdřív v jedné části jedné ze tří hal chovu. Původně mělo být zlikvidováno 120.000 nosnic z této zasažené části. Virus se ale postupně rozšířil i do dalších hal a veterináři rozhodli o likvidaci všech 750.000 nosnic. Představuje to 15 procent nosnic v zemědělských chovech v ČR. S likvidací chovu se začalo 3. ledna odpoledne, kdy se do utěsněné první poloviny jedné ze tří hal napustil oxid uhličitý, který slepice v této části haly hromadně usmrtil. Od 4. ledna hasiči a pracovníci firmy nosnice z hal vynášeli.