Tři děti ve věku od osmi do patnácti let vyvedli tachovští policisté, praporčík Kamil Tylka a nadstrážmistr Stanislav Vávra, z domu, ve kterém v pátek večer vypukl požár.

Policisté Kamil Tylka a Stanislav Vávra, kteří neváhali, a zachránili trojici dětí z hořícího domu. | Foto: Policie ČR

Hlídka přijela do Husitské ulice jako první. V domě hořely dveře do zahrady. Jeden z policistů začal oheň hasit hasícím přístrojem, druhý vběhl do domu a dvě dívky a jednoho chlapce vyvedl ven.