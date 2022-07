Poštolky ve FN hnízdí každý rok v odvětrávání střechy, sestřičky malou poštolku našly sedící na zásobníku kabelu stavebního výtahu. „Než jsem dojel na lokalitu, skočila poštolka do plechového zásobníku, kde by ji jen stěží někdo našel a rodiče nakrmili. Kdyby takhle velké mládě vyskočilo z hnízda v lese, vůbec nic by se nestalo a rodiče by ho dokrmili mimo,“ řekl zvířecí záchranář Karel Makoň s tím, že ve městě v zástavbě a mimo zeleň je však situace jiná a na rušné komunikaci či ve světlíku budovy nemá mládě poštolky téměř žádnou šanci na přežití.