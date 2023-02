Jak se Deník na místě přesvědčil, jednorázové obaly se vracejí do speciálního zeleného automatu umístěného u vchodu do prodejny. Postup je obdobný jako při odevzdávání skleněných lahví. Vložíte na pás plechovku či „petku“ a po vrácení posledního kusu vám vyjede lísteček. Ale pozor, má to svá úskalí, jak se v pátek přesvědčil jeden ze zákazníků. Za prvé nelze vrátit každou PET lahev, například s obalem od oleje člověk neuspěje, a za druhé, obaly musejí být naprosto nepoškozené. S pomuchlanými plechovkami od Prazdroje muž proto neuspěl. Navíc je nutno vrátit minimálně šest kusů, aby z toho byl finanční prospěch. Peníze ale nikdo nedostane. „Za vrácené obaly zákazníci obdrží slevové kupony na různé sortimentní skupiny, jež budou moci následně uplatnit při svém nákupu,“ vysvětlil mluvčí společnosti Lidl Tomáš Myler.

„Jak ukazuje praxe ze zahraničí, dobře nastavený systém zálohování chrání nejen životní prostředí před odpadky, ale efektivně zpracovává odpadovou surovinu k dalšímu užití. Tento společný projekt má za cíl dát zákazníkům možnost si systém zpětného odběru PET lahví a plechovek vyzkoušet před jeho samotným spuštěním v budoucnu v České republice,“ doplnila mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Zálohování PET lahví a plechovek je běžnou součástí každodenního života již ve 13 státech Evropy. V České republice nyní ministerstvo životního prostředí (MŽP) připravuje návrh zákona o zálohách, který by měl využití dnešního odpadu jako cenného surovinového zdroje zakotvit do právního řádu a legislativně umožnit plošné zálohování PET lahví, plechovek i dalších typů obalů. Součástí příprav zákona je i komplexní debata s experty, výrobci nápojů i obalů, obchodníky, obcemi i odpadovými firmami tak, aby systém byl co nejefektivnější. Podle náměstka ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) chce MŽP návrh zákona předložit vládě do konce letošního roku.