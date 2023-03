Už tuto sobotu budou moci Plzeňané vyrazit poprvé v letošním roce na své oblíbené farmářské trhy. Na tradičním místě na náměstí Republiky bude na padesát prodejců nabízet své výrobky pravidelně každou sobotu od 8 do 12 hodin.

Farmářské trhy na náměstí Republiky v Plzni | Foto: Filip Nekola

Na stáncích se tak opět objeví čerstvé pečivo, uzeniny, zelenina, mléčné výrobky, pivo, víno, čerstvé i uzené ryby a další jídlo špičkové kvality. „Naše trhy jsou součástí celosvětového hnutí Slow food a proto umožňujeme prodej jen skutečně kvalitního a originálního jídla. Zhruba sedmdesát procent prodejců pochází z Plzeňského kraje a jde vždy o prvoprodejce,” ujišťuje pořadatel trhů Tomáš Popp.

Komplikace se zvýšenými náklady na energie a suroviny zasáhly i farmáře, ale naprostá většina si s nimi poradila a díky vysoké kvalitě svých výrobků o své zákazníky nepřišla. „Pro mne jsou zdejší farmářské trhy vždy taková každosobotní vzpruha. Je milé se tu setkávat se svými stálými i novými zákazníky, protože si vždy uvědomím, že tady je svět ještě v pořádku. Minulou sezonu jsme museli například zdražit půl kilogramu máslového listového těsta, které jsme měli vždy do stokoruny, nově na 109 korun a měli jsme obavu, zda to kupující přijmou. Ale vůbec se to na prodejích neprojevilo, zůstali nám věrní. Pro letošek pravděpodobně ceny zachováme stejné,” říká Libuše Pažoutová-Sittová z rodinné firmy Dvůr Krasíkov u Konstantinových Lázní.

To potvrzuje i David Plzák z Plzně, který na trzích prodává své uzenářské výrobky. Na farmářské trhy jezdil i do Prahy, než tamní prodej zlikvidovala přísná omezení spojená s covidem. „Orientoval jsem se proto na Plzeňské farmářské trhy a vůbec nelituji. Mám k Plzni vztah. Pro letošek jsme ceny našich výrobků ponechali na stejné úrovni jako v loňském roce,” říká.

Plzeňské farmářské trhy podporuje i primátor města Plzně Roman Zarzycký. „Kromě toho, že si lidé na nich mohou koupit skvělé jídlo, tak podporují regionální farmáře. A já sám na nich také nakupuji. Chodím pravidelně, nejčastěji pro pečivo a pro škvarky,” prozrazuje primátor.

Farmářské trhy na náměstí Republiky v Plzni se budou konat každou sobotu v roce až do 16. prosince s výjimkou dvou sobot, kdy se na stejném místě konají jiné akce.