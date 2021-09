/FOTO, VIDEO/ Na svého rodáka, válečného hrdinu, politického vězně a exulanta Josefa Buršíka, od jehož narození uplynulo v sobotu 110 let, vzpomínali lidé v Postřekově. Pietního aktu se zúčastnili i jeho příbuzní a pamětníci.

Pietní akt připomínající postřekovského rodáka | Video: DENÍK/Klára Mrázová

Josef Buršík utekl v roce 1939 do Polska a vstoupil do československé zahraniční armády. Mimo jiné bojoval v bitvě o Kyjev, za což dostal Zlatou hvězdu Hrdiny Sovětského svazu. Po válce se vrátil do vlasti, kde ho přivítala nejenom rodina, ale celá vesnice. Právě na tento moment si dobře pamatuje Václav Volfík z Postřekova: „Dozvěděli jsme se, že Pepík přijede. Vítali jsme ho u domu a postavili mu slavobránu. Pokračovali jsme k pomníku padlých z první světové války, kde promluvil. Potom přišla muzika, hrálo se a tancovalo. Byla tam nádherná atmosféra,“ líčil.