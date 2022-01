Martínek je hyperaktivní, chvíli neposedí, nemluví, snaží se dorozumět vydáváním nerozlišitelných zvuků. Jeho rozumové schopnosti odpovídají zhruba dvouapůlletému dítěti. Potřebuje intenzivní péči, dosud má celodenně pleny. „Je velice obtížné přemluvit jej k dodržování hygieny, kterou není schopen vykonávat sám. Co se stravy týče, moc toho nesní, má svá vybraná jídla, která většinou spořádá rukama,“ popisuje jeho maminka Pavla některá úskalí, s nimiž se potýkají. Problémy mu dělají i další zdánlivě obyčejné situace. „Když je potřeba podat Martínkovi nějaký lék, je to vždycky boj, v klidu to prostě nejde. Další problémy přicházejí, když se se synem potřebujeme někam dopravit jinak než autem. Do jiného dopravního prostředku zkrátka a dobře prostě nevleze,“ dodává. Další komplikací jsou covidové zákazy, kvůli nimž chlapec nemohl chodit do školky, kde se mu líbí. S tím se vyrovnával velmi těžko.