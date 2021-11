Mistrovství se zúčastnilo jedenáct škol, z toho jedna ze Slovenska. V pěti kategoriích se utkalo 26 soutěžících. „Studenti se mohli libovolně účastnit všech kategoriích bez ohledu na obor, který studují. Kategoriemi byly dámský společenský účes, pánský střih a styling, foukaná, make-up a drag queen make-up. Soutěžící musí na zadané téma komplexně zpracovat a ztvárnit celistvý vzhled modelu, vytvořit tak prototyp živé panenky za maximálního úsilí vlastní kreativity a představivosti,“ uvedla za pořadatelskou Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Sušici Pavla Skýpalová.

Z toho, že se soutěž mohla konečně opět uskutečnit, měl radost i ředitel školy Jaromír Kolář, a to i přesto, že to nebylo vůbec jednoduché. „V době, kdy jsme začali soutěž připravovat, tak to bylo jednoduché, ale každým dnem se vše mění, takže jsme museli na to reagovat a přizpůsobovat. Už jsme měli strach, že se to snad ani zase konat nebude. Ale povedlo se, byť jsme to museli uzavřít pro veřejnost. Máme ale on-line přenosy. Jsem rád, že se akce koná, protože je potřeba, aby se žáci potkávali, aby si poměřovali své dovednosti,“ řekl ředitel.

Na celou soutěž dohlížela odborná porota složená z nestranných profesionálů v čele s Nathanielem Syllte.

Výsledky

V kategorii dámský účes vyhrála Nikola Franková ze Šumperka, druhá byla Sára Seňková ze Sušice a třetí místo získala Kristýna Nováková z Českých Budějovic.

V kategorii drag queen make-up byl nejúspěšnější Viliam Rusnák z Prešova.

Foukanou nejlépe předvedl Matyáš Jílek ze Sušice, domácím patřilo i druhé místo, které získala Barbora Vláčilová. Třetí byla Aneta Prokopová z Českých Budějovic.

S pánským střihem a stylingem si nejlépe poradil Nguyen Tai Du z Karlových Varů, za ním se umístil Petr Slivenecký z Neratovic a třetí skončil Martin Šindelář z Českých Budějovic.

Soutěžní make-up se nejlépe podařil Evě Pešťákové ze Sušice, druhá byl Viliam Rusňák z Prešova a třetí byla Šarlota Lakomá z Hluboše.

Cenu kreativity Nathaniela Syllte si za dámský společenský účes odnesla Nikola Franková ze Šumperka. Cenu kreativity poroty získala za soutěžní make-up Eva Pešťáková ze Sušice a absolutním vítězem byl vyhlášen Viliam Rusnák z Prešova.