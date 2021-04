Velkokapacitní očkovací místo (VOČM) v Plzni zahajuje ve středu pravidelný provoz. Očkovat se bude od čtvrtka do neděle, týdně vždy 1500 až 2500 lidí v závislosti na dodávkách vakcín.

Ve VOČM budou zdravotníci podávat vakcínu pouze zájemce z prioritních skupin, kteří se zaregistrují a dostanou pozvánku k očkování z centrálního rezervačního systému. „Tento týden jsou to jak senioři ve věku nad 70 let, tak i velké množství pedagogů nebo chronicky nemocných pacientů,“ uvedl mluvčí krajských nemocnic Jiří Kokoška.

Česká republika i Plzeňský kraj budou v dubnu dostávat více vakcín než v předchozím měsíci. Tento příslib umožní zapojit do očkování víc praktických lékařů a zároveň zprovoznit největší očkovací kapacitu v Plzeňském kraji, kterou je právě VOČM na Skvrňanech. „Podle množství dodávek do kraje máme příslib dostávat na Skvrňany každý týden až 2450 vakcín. S tímto množstvím budeme v provozu vždy od čtvrtka do neděle. Pokud by jich bylo méně, zkrátíme očkovací dny na pátek až neděli. Chceme ale ponechat očkovací dny během víkendu, kdy jsou lidé přeci jen flexibilnější se k očkování dostavit,“ řekl Jaroslav Šíma, ředitel Rokycanské nemocnice, která VOČM provozuje společně s krajem.

Provozní doba se ale může přizpůsobovat i zájmu veřejnosti, tedy počtu lidí, kteří jsou ve „frontě“ na očkování, a také jejich preferencím, jaké dny a časy si budou nejčastěji vybírat. „Volná místa budeme uvolňovat vždy několik dní dopředu. Po čase uvidíme, o jaké dny a časy se budou lidé nejvíce zajímat, zda o víkend nebo závěr pracovního týdne a zda spíš o ranní termíny nebo odpolední. Podle toho budeme plánovat provoz na další týdny,“ vysvětluje vedoucí sestra VOČM Ivana Škoríková.

Zájemci si vyberou termín očkování přímo při rezervaci poté, co obdrží PIN2. V žádném případě nebude možné očkovat lidi bez předchozí rezervace na konkrétní čas. Aby se zájemce mohl rezervovat, musí být zaregistrován v centrálním rezervačním systému právě na VOČM a počkat si na SMS s pozvánkou a PINem2. Vzhledem k tomu, že ve frontě je v současnosti kolem osmi stovek lidí, je pravděpodobné, že zájemci obdrží „vytouženou“ pozvánku v řádech dnů.

Jakmile bude Plzeňský kraj dostávat takové množství vakcín, aby byla dostatečně zásobena všechna očkovací místa i praktičtí lékaři, je VOČM připraveno zvýšit svoji kapacitu až na zhruba osm tisíc lidí týdně při provozu sedmi dní v týdnu od 8 do 18 hodin.

Kromě VOČM provozují Nemocnice Plzeňského kraje očkovací místa také v nemocnicích v Klatovech, Domažlicích, Rokycanech, Stodu a Plané. Všechna tato očkovací místa už aplikovala přes 35 tisíc dávek vakcín, tedy zhruba třetinu všech podaných vakcín v Plzeňském kraji. Nejrychleji se dostanou zájemci o očkování na řadu ve VOČM, Stodské nemocnici a Nemoocnici následné péče Svatá Anna. V Plzeňském kraji funguje v současnosti 19 očkovacích míst a vedle nich očkuje své pacienty už pět desítek praktických lékařů.

Podle hejtmanky Plzeňského kraje Ilony Mauritzové bylo ke středě v kraji naočkováno první dávkou přes 100 tisíc lidí. Druhou dávkou přes 35 tisíc lidí. „Do konce příštího týdne bychom měli mít naočkovány všechny pedagogické a nepedagogické pracovníky škol, kteří o očkování projevili zájem,“ doplnila hejtmanka.

Kraj ve středu obdržel již zhruba 15 200 dávek vakcíny od společnosti Pfizer. „Tento týden dostaneme ještě 4000 dávek Moderny,“ poznamenala Mauritzová s tím, že tyto vakcíny poputují pouze do VOČM.

Osm stovek dávek AstryZenecy pro praktické lékaře se pak do kraje pravděpodobně dostane příští týden. „Minulý týden se do očkování zapojilo 95 praktiků, po dodávce AstryZenecy se pak zapojí dalších osm lékařů. Každá ordinace dostává zhruba sto vakcín,“ sdělila.

Plzeňský kraj zároveň spustil motivační očkovací kampaň. „Jsme připraveni a chceme, aby to lidé věděli. Máme kapacity a zdravotníky na to, abychom v každém okrese očkovali,“ dodala hejtmanka.