Podle informací Deníku šlo o muže z Plzeňska, který čerstvě nastoupil ke svému prvnímu výkonu trestu. Trestán byl za propagaci nacismu.

Když dozorci tělo objevili, ihned přivolali záchranáře. „Naše lékařka po příjezdu nalezla na lůžku zhruba čtyřicetiletého muže, ohořelého na 80 procentech těla. Podle jejího prvotního odhadu měl popáleniny třetího stupně,“ řekla Deníku krajská mluvčí zdravotnické záchranné služby Mária Svobodová. Doplnila, že lékařce nezbylo nic jiného než konstatovat smrt a povolat koronera.

Policie je ve vyjádřeních opatrná. „V současné době probíhají úkony trestního řízení. Kolegové z městského ředitelství v Plzni prověřují veškeré okolnosti úmrtí a je nařízena soudní pitva,“ řekla policejní mluvčí Martina Korandová. „Mohu jen potvrdit, že k tragédii došlo,“ řekl Deníku ředitel věznice Petr Vlk.

Smrt vězně je obestřena záhadou. Jednou z hlavních vyšetřovacích verzí je, že muž mohl usnout s cigaretou, od které se vznítila matrace a lůžkoviny. Zda se udusil kouřem a až poté uhořel, nebo zda zemřel v plamenech, odhalí až pitva.

Podle informací Deníku je mrtvým 43letý muž z Plzeňska, jenž byl letos v srpnu odsouzen za to, že měl na sobě tričko se známým nacistickým pohlavárem. Muž se v něm vloni v srpnu vydal na shromáždění s názvem „Za tradiční rodinu, bezpečnou Plzeň a hrdý národ“, jehož cílem byl protest proti pochodu, v němž se sešli lesbičky, gayové, bisexuálové a jejich příznivci. Krajský soud v Plzni ho za to poslal do vězení na půl roku.