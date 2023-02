Během let se objevovalo mnoho plánů a vizí, co by v areálu Sola mohlo být. Několik budov je prohlášeno za kulturní památku, další jdou postupně k zemi. Podle posledních plánů tam měla být vybudována výrobní hala a v jiné části obchodní centrum. To ale neprošlo zastupitelstvem.

Nyní přišel na stůl návrh, aby se vlastníkem areálu stalo město a odkoupilo ho. Předkladatelem bodu byl zastupitel Jan Janda. „Před 12 lety jsem šel poprvé do komunální politiky s tím, že by se areál měl odkoupit. Bylo mi řečeno, že to nepůjde, že je to těžké, cena byla tenkrát 160 milionů, a podobně. Nicméně tahle myšlenka mě nikdy neopustila. Více a více to rezonovalo i ve společnosti, když na místě vznikaly trosky a odstraňovaly se. Většina lidí si uvědomila, že ta plocha je obrovská, hlavně když se odkryly budovy u silnice. Takže s tím jsem šel do komunální politiky i letos, kdy jsem měl na banneru napsáno – Solo odkoupit, revitalizovat, rozvinout. A to chci splnit,“ řekl Deníku Janda.

Téměř současně začala o tomtéž záměru jednat i rada města, jelikož podobný plán měl i místostarosta Karel Požárek, kterého usnesení schválené zastupiteli pověřilo jednáním s majiteli areálu. „Nyní mají majitelé ještě smlouvu s firmou Accolade, která tam chtěla stavět halu, takže nemohou jednat s nikým jiným. Počítám, že bychom mohli s jednáním začít v létě, až jim smlouva skončí,“ uvedl Požárek.

„Šlo mi hlavně o to, aby se zahájení jednání o koupi prohlasovalo napříč politickým spektrem, byť jde o návrh opozice, aby bylo jasné, že celé zastupitelstvo má zájem tento problém řešit. To se povedlo a mám z toho radost,“ okomentoval výsledek Janda.

Vznikne pracovní skupina, která se bude problematikou areálu zabývat. Navíc Solo bude také součástí strategického plánu, v němž bude do budoucna velkou dominantou. Co nejdříve se začne jednat, diskutovat a připravovat, co by tam v souladu s územním plánem mohlo být. Různé představy už kolují nyní. „Souhlasím s obecným názorem, že by tam mohla vzniknout bytová zástavba. Vzadu by byly menší firmy, kde už některé jsou, směrem k Hrádecké a supermarketům by se hodily byty. Pokud se městu podaří odkoupit Solo, tak získáme čtvrtinové území v údolí Sušice, je to podobné jako Škodovka zabírá čtvrtinu Plzně,“ uzavřel Janda.