Domažlická gymnazistka Veronika Kouříková miluje vaření. Od malička nakukovala pod ruce i pokličky babičce či mamince a od svých osmi pomalu zkoušela vařit a péct podle jednoduchých receptů.

Veronika Kouříková při vaření a natáčení populární kuchařské reality showMaster Chef. | Foto: zaslala V. Kouříková

I tak pro ni bylo velkým překvapením, když jí do e-mailové schránky přistálo potvrzení o přijetí přihlášky do populární televizní reality show o vaření – Master Chef. Nepřihlásila se totiž sama, ale udělali to její spolužáci společně s třídním učitelem na školním výletě v červnu 2019.