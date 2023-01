Školy v Plzeňském kraji to kvitují, ale vesměs rozhodnutí o zdražení odkládají na pozdější dobu. „My jsme ceny obědů zvyšovali už 1. září, konkrétně o 6 korun. Uvidíme, jaká bude situace v průběhu roku a podle toho bychom se rozhodli, zda ještě letos zdražíme. Ale určitě to nebude od 1. února,“ říká například ekonomka 33. základní školy v Plzni-Skvrňanech Miroslava Lávičková.

Zdražovat obědy od února se nechystá ani školní jídelna na nedaleké 15. základní škole, největší v Plzni. „Vaříme denně 1000 jídel a ceny jsme zvedli o 4 koruny hned na začátku tohoto školního roku. Takže zatím to zvládneme,“ vysvětluje vedoucí tamní školní jídelny Zlata Burešová.

Zvýšením limitů pro školní obědy reaguje ministerstvo na růst cen potravin. Chce, aby zařízení školního stravování mohla nadále dodržovat výživové požadavky na kvalitu jídla pro děti. Průměrná cena obědu ve školní jídelně je dnes 34 korun, což je jen o deset korun více než před šesti lety. K poslednímu zvýšení finančních limitů na nákup potravin došlo v září 2021 - o 20 procent. Limity předtím platily od ledna 2012. Dopolední a odpolední svačiny, které chystají jídelny pro děti v mateřských školách, v domovech mládeže a internátech, budou moci zdražit více. Především proto, že jejich součástí je obvykle zelenina, mléčné výrobky a ovoce, tedy suroviny, které zdražily v poslední době nejvíce.

„Děláme denně 600 obědů, nakupujeme čerstvé maso, farmářské mléko a další kvalitní suroviny, tak to něco stojí. Navíc pro děti chystáme v naší jídelně i salátový a mléčný bar. Takže jsme přistoupili už od začátku září ke zdražení o 4 koruny a od 1. února uvažujeme o zvýšení ceny oběda ještě o 2 koruny,“ vysvětluje Marie Macholánová, vedoucí jídelny 28. základní školy v Plzni-Lobzích.

Ve školní jídelně v Mánesově ulici ve Stříbře zdražili jídlo k začátku letošního roku, kdy dorovnali ceny na výši provozních nákladů u obědů pro děti. „Denně vaříme pro 300 - 350 strávníků podle toho, jestli v tom daném týdnu zrovna bude odebírat obědy pro své klienty i pečovatelská služba. S dalším zdražováním zatím nepočítáme, ale vše se bude samozřejmě odvíjet od vývoje cen na trhu,“ říká vedoucí jídelny Jana Zitová.

O únorovém zdražení obědů neuvažují zatím ani v jídelně základní školy ve Zbůchu. „Od 1. února nezdražíme. Zdražovali jsme v červnu a další úpravu ceny oběda proto zatím nechystáme. Ale uvidíme, jaká bude letos situace,“ uvažuje Dagmar Slapničková, vedoucí jídelny.

Výše uvedenou novelizací vyhlášky se od 1. února zvýší limity pro obědy nejmladších dětí do šesti let z 30 na 36 korun, pro věkovou kategorii od sedmi do deseti let z 39 na 47 korun, pro žáky od jedenácti do čtrnácti let z 41 na 50 korun a pro žáky nad 15 let z nynějších 45 korun na 54 korun.

Maximální cena za celodenní stravování, tedy za snídani, svačinu, oběd a večeři, pak bude u předškoláků 114 korun, pro dítě od sedmi do deseti let nejvýše 141 korun, za děti od jedenácti do čtrnácti let zaplatí rodiče maximálně 153 korun a u starších strávníků nad 15 let bude maximální cena 169 korun za den.