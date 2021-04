Na 25. základní škole na plzeňských Slovanech zaznamenali pouze dva žáky, kteří se testují vlastními testy. „Jsou to samozřejmě ty testy, kterým ministerstvo udělilo výjimku,“ uvedla ředitelka Eliška Syřínková.

Podle ní se ve škole testuje bez potíží. „Někteří rodiče nesouhlasili z principu s testováním a některými dalšími podmínkami mimořádného opatření, a tak své děti nechali doma. Učitelé jim proto posílají úkoly, nebo pro ně pořádají on-line hodiny,“ dodala Syřínková.

I v klatovské Tolstého škole je využití vlastních testů spíše vzácností. „Jde jen o jednotky dětí, řekl bych, že tak do pěti procent z celkového počtu. Většina využívá testy nabízené školou,“ řekl ředitel ZŠ Klatovy Tolstého Vítězslav Šklebený.

Dle jeho slov vlastní testy přinášejí pro školu i drobné negativum. „Musíme si poznamenávat, o jaký test jde a následně vše vykazovat,“ uvedl Šklebený.

Drtivou většinou žáků testují kantoři přímo ve škole také v Horšovském Týně. V pondělí odběry absolvovalo 128 kluků a holek, pouze čtyři děti si ráno přinesly negativní test už s sebou. „Tento ani minulý týden naštěstí nikdo nebyl pozitivní. Jestli je to proto, že jsou všichni zdraví, v což chci věřit, nebo kvůli nepřesnosti testů, nedokážu říct. Nejsem v této oblasti odborníkem,“ zdůraznil tamější ředitel Pavel Janský.

Podle něj nenastaly při odběrech z nosu, jež absolvují žáci před výukou, žádné komplikace. „Nemám od svých kolegů zprávy, že by dítě situaci hůře zvládalo nebo se nechtělo testovat. Vše proběhlo v klidu a bez potíží,“ doplnil. Problémy by však mohly nastat, pokud se začnou používat PCR testy, po nichž někteří odborníci volají. „Teď máme výsledek do patnácti minut a pak se věnujeme výuce. Jestliže by se testy posílaly do laboratoře a my bychom na ně den dva čekali, může z toho vznikat určitá nervozita, že učíme a děti mohou být třeba pozitivní,“ uzavřel.

Vedoucí plzeňského odboru školství Dagmar Škubalová informovala, že plzeňské školy sice mohou využít donesené testy, ale musí vyhovět požadavkům ministerstva financí, tedy že test musí být ve vlastnictví školy„Buď je to koncipováno tak, že rodič poskytl dar škole, která uzavře jednoduchou darovací smlouvu a na základě výkladu ministerstva financí je pak hromadně necháme v radě města schválit. Podle zákona se totiž přijetí daru musí schvalovat, ale v této mimořádné situaci, časově a organizačně náročné, jsme školám řekli, že ten souhlas vydáme ex post a hromadně,“ vysvětlila Škubalová.

Druhou možností pak podle ní je, že rodiče, kteří vlastní testy nechtějí kupovat, mohou škole poskytnout finanční dar a zařízení si pak testy pořídí samo. „V tomto případě by měla škola přijmout adekvátní finanční dar přesně ve výši ceny testu,“ uzavřela Škubalová.