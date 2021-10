Petr (35) ze severních Čech si ve věznici na plzeňských Borech odpykává devět let za dealerství drog. I když ví, že ještě následujících pět roků stráví za mřížemi, zúčastnil se voleb do Poslanecké sněmovny a vhodil svůj hlas do urny. „Jdu volit, protože mi záleží na budoucnosti naší země. Informace k volbám jsem čerpal ze zpráv v televizi, jiný zdroj tu není. Volil jsem Piráty, protože se mi líbí jejich názory,“ řekl Deníku muž, jenž je za mřížemi kuchařem.

Volby ve věznici v Plzni na Borech. | Foto: Deník/Milan Kilián

Do věznice dorazila komise v pátek krátce po druhé hodině odpolední. Měla s sebou dvě přenosné urny. Jedna byla určena pro osoby ve vazbě, druhá pro odsouzené. „Ve volbách do poslanecké sněmovny mohou volit jak odsouzení ve výkonu trestu odnětí svobody, tak obvinění ve výkonu vazby. To je rozdíl např. od voleb do zastupitelstev krajů a obcí, kde volí pouze obvinění, nikoli odsouzení,“ vysvětlil vedoucí správního oddělení věznice Jan Piontek.