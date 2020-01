Daniel Š., který je s Miarkem velký kamarád, neudělal nic, když mu mladík oznámil, že chce zavraždit dívku, která neopětovala jeho lásku. Když ji pak Miarko skutečně ubodal, dokonce mu nabídl alibi a radil mu po SMS, jak se vyhnout trestu.

Soud nyní Daniela Š. za neoznámení trestného činu potrestal desetiměsíčním trestem, který mu podmíněně odložil na zkušební dobu dvou let. Učinil tak trestním příkazem, tedy bez nařízení hlavního líčení. Nyní běží lhůta, kdy se mohou odvolat Daniel Š. i státní zástupce.

„Tento člověk mohl zabránit tak hrůznému činu a místo skutečné pomoci naopak po činu nabízel vrahovi ještě alibi. Pro mne zcela nepochopitelná skutečnost,“ okomentoval chování Daniela Š. otec zavražděné.

Daniel Š. ale žádnou lítost neprojevuje. Minulý čtvrtek, kdy dostal Miarko za bezcitnou vraždu 18 let vězení, napsal na svůj profil „žádná ostuda“. U některých přispěvatelů v diskusi našel zastání, jedním z nich byl i jeho otec. „Můj syn je sice pako a udělal pitomou chybu, jen díky telefonu, ale není to žádný zločinec, víceméně bych to nazval mladistvou nerozvážností nebo blbostí,“ napsal jeho otec.